Нацбанк обсуждает с МВФ свою роль в развитии вторичного рынка ОВГЗ, – замглавы НБУ

Национальный банк Украины дискутирует с Международным валютным фондом о своей роли в развитии вторичного рынка облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ), но, безусловно, не допустит ситуацию, в которой каким-то образом будет финансировать бюджет.

Об этом заявил заместитель главы НБУ Юрий Гелетий в интерсью Интерфакс-Украина, отвечая на вопрос о вероятности выхода Нацбанка на рынок со своим портфелем.

"Мы считаем, что вторичный рынок – это все же рынок для банков и торговцев ценными бумагами. Национальный банк не планирует конкурировать с частным сектором. Центробанк –это регулятор, у нас другие задачи. Рынок развивается, и наше вмешательство здесь не требуется", – сказал Гелетий.

Гелетий отметил, что каждая сторона – НБУ, Минфин, Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку – должна внести свой вклад в развитие вторичного рынка.

Замглавы Нацбанка считает, что развивать вторичный рынок быстрыми действиями невозможно – это длительный эволюционный процесс, но который уже запущен.

По мнению Гелетия, сейчас наблюдается хорошая динамика развития рынка ОВГЗ. В частности, доля портфеля гривневых ОВГЗ в собственности иностранных инвесторов возросла до 12% на 1 июля 2021 года с 1% на 1 января 2019 года, физлиц-резидентов – до 1% с 0,2%, тогда как доля портфеля гривневых ОВГЗ в собственности НБУ сократилась с 56% до 36%.

"О развитии рынка свидетельствует также повышение среднедневных объемов торгов гривневым ОВГЗ, которые в первом полугодии 2021 были почти вдвое выше, чем в первой половине 2019 года", – добавил он.

Гелетий также сообщил, что возрастает спрос на рынке РЕПО-сделок с ОВГЗ: по итогам первого полугодия этого года объемы таких операций составили 146 млн грн, тогда как за аналогичный период 2019 они были в 1,4 раза меньше.

Замглавы НБУ добавил, что в начале года "Расчетный центр" (РЦ) запустил сервис по обслуживанию договоров на финансовых рынках "РЕПО с контролем рисков".

"Мы со своей стороны максимально помогаем РЦ, который продолжает совершенствовать этот инструмент и развивает свои продукты и сервисы", – отметил Гелетий.

Он также поддержал предложение об установлении обязательств к первичным дилерам по поддержке котировок на вторичном рынке.

"В то же время все же этот вопрос находится в зоне ответственности Минфина, поскольку именно он устанавливает требования к первичным дилерам", – уточнил замглавы НБУ.