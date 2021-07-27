Мининфраструктуры объявило повторный тендер на строительство аэропорта в Днепре за 5,7 миллиарда

Государственное предприятие "Финансирование инфраструктурных проектов" ("Фининпро") повторно объявило тендер на строительство аэродрома в Международном аэропорту "Днепропетровск" за 5,7 млрд грн.

Об этом свидетельствуют данные на ProZorro, передает ГМК-Центр.

Тендер включает строительство 3,2 км взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек, перрона и необходимой взлетно-посадочной инфраструктуры.

Согласно тендерной документации, работы должны быть выполнены до 21 декабря 2024 года.

Аукцион по выбору подрядчика назначен на 4 октября. Конечный срок подачи заявок – 27 августа.

"Фининпро" основано в 2010 году Государственным агентством инфраструктурных проектов ("Укринфрапроект") для реализации ряда государственных программ, требующих господдержки. "Укринфрапроект" функционирует при Министерстве инфраструктуры Украины.

Ранее "Укринфрапроект" уже проводил тендер на постройку аэродрома в Днепре за 5,7 млрд грн. 27 января стало известно, что тендер выиграло ООО "Альтис-Констракшн". Сумма тендерного предложения компании составила 3,95 млрд грн. Всего в торгах участвовало семь компаний.

Позже стало известно, что подрядчик не выполняет обязательства или выполняет их не должным образом. Компания-заказчик разорвала договор с "Альтис-Констракшн". Оплата по договору не проходила.

В мае АМКУ приостановил госфинансирование строительства взлетно-посадочной полосы в Днепре в размере 1,5 млрд грн. Комитет объяснил свое решение тем, что Мининфраструктуры предварительно не уведомило комитет о предоставлении госпомощи, чем нарушило нормы закона "О государственной помощи субъектам хозяйствования".

Уже в июле АМКУ разрешил возобновить предоставление государственной помощи Министерством инфраструктуры Украины на проектирование и строительство взлетно-посадочной полосы Международного аэропорта "Днепропетровск".