"Киевтеплоэнерго" подало иск к "Укргаздобыче" с требованием заключить прямой договор купли-продажи газа

Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" подало судебный иск на государственную компанию "Укргаздобыча" с требованием заключить прямой договор купли-продажи газа украинской добычи.

Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации.

Отмечается, что это позволит снизить стоимость отопления и горячего водоснабжения во время отопительного сезона.

13 мая 2021 года КП "Киевтеплоэнерго" официально обратилось к АО "Укргаздобыча" с предложением заключить прямые соглашения купли-продажи газа украинской добычи для производства тепла, чтобы избежать повышения тарифов в отопительном сезоне 2021/2022. Однако 24 мая 2021 года газодобывающая компания прислала отказ, переадресовав "Киевтеплоэнерго" ХК "Нафтогаз Трейдинг" в качестве посредника по купле-продаже газа. 26 июля 2021 года КП "Киевтеплоэнерго" подало иск на АО "Укргаздобыча" в связи с необходимостью обеспечения природным газом производителя тепла без коммерческих посредников, а также обеспечения справедливой цены на газ украинской добычи, который используется для производства тепла.

В КГГА напомнили, что недавно городские власти Киева предложили правительству использовать газ отечественной добычи, чтобы не повышать тарифы на горячую воду и отопление населению, поскольку после отмены ПСО (возложение специальных обязанностей) для заключения новых газовых договоров с ГК "Нафтогаз Трейдинг" предприятия теплокоммунэнерго (более 200 украинских теплопроизводителей) вынуждены закупать газ для производства тепла по ценам, значительно более высоким, чем заложенные в тарифах.

"Вместо обещанных 7,4 тыс. грн/тыс. кубометров, за счет лимитированных объемов "дешевого" газа со стороны газоснабжающей компании, предприятия вынуждены покупать газ, стоимость которого в августе уже превышает 15 тыс. грн/тыс. кубометров, а миксованная цена газа для ТКЭ доходит до 10 тыс. грн/тыс. кубометров. При таких условиях тарифы на тепло в Украине в следующем отопительном сезоне могут существенно вырасти-на 15-65%, в зависимости от города. В частности, в Киеве рост стоимости отопления может достичь 38%, ведь для "Киевтеплоэнерго" доля газа в структуре тарифа на тепло достигает 80%", - подчеркнули в КГГА.