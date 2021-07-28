В Киевской больнице скорой помощи с августа начнет работу новая ПЦР-лаборатория

В следующем месяце в Киевской городской клинической больнице скорой медицинской помощи начнет работу новая ПЦР-лаборатория.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Мы продолжаем обновлять отделения в столичных больницах и оснащать их современным оборудованием. Сегодня работы продолжаются, в частности, и в Киевской городской клинической больнице скорой медицинской помощи. Это медучреждение – уникальное и является научно-организационным методическим и учебным центром города по вопросам экстренной помощи. Круглосуточно в больнице оказывают высококвалифицированную экстренную помощь пострадавшим и больным. Только за шесть месяцев этого года помощь здесь получили 27 тыс. человек. У 600 пациентов, попавших с различными болезнями и травмами, обнаружили коронавирус. Их лечили в специально оборудованных отделениях", – отметил Кличко.

Он подчеркнул, что в течение нескольких последних лет городские власти значительно улучшили материально-техническую базу больницы. Осуществили полную реконструкцию отделения реанимации и приемного отделения. Там теперь работает новая бактериологическая лаборатория с обновленным оборудованием. Установили в медучреждении современную пожарную сигнализацию, новые лифты. Капитально отремонтировали крышу здания, бытовые помещения. Приобрели в больницу два мощных дизель-генератора. Оборудовали и специальный теплый бокс, чтобы пациентов со скорой сразу доставлять в операционные.

"Также сегодня устанавливают новую лабораторию, где в сжатые сроки будут исследовать ПЦР-тесты. За сутки можно будет получать результаты 400 тестов. Учитывая то, что Украина готовится к очередной волне коронавируса, столице крайне необходимы такие лаборатории. Потому что важно вовремя выявить болезнь и начать лечение. Будет работать новая лаборатория уже со следующего месяца", – подчеркнул Кличко.