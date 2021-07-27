НБУ предложил к обсуждению рекомендации по обслуживания потребителей из маломобильных групп населения

Национальный банк предложил к обсуждению проект Методических рекомендаций по организации обслуживания потребителей финансовых услуг из маломобильных групп населения в учреждениях Украины. Основная цель документа – способствовать облегчению процесса обслуживания маломобильных потребителей финансовых услуг в банках и небанковских финансовых учреждениях.

Об этом говорится в сообщении НБУ.

Отмечается, что эта цель будет достигаться через улучшение доступности предоставляемых услуг и ресурсов потребителям всех категорий, независимо от их индивидуальных возможностей и ограничений жизнедеятельности. Для достижения этой цели в проекте документа финансовым учреждениям предложен расширенный перечень средств и приспособлений, технических программ и приложений, которые позволят потребителям из маломобильных групп населения:

беспрепятственно передвигаться и упрощенно ориентироваться в помещении финансового учреждения в связи с достаточностью информации;

свободно пользоваться технологически доступными услугами;

легко работать с сайтом финансового учреждения.

Методические рекомендации имеют универсальный характер и могут одинаково успешно применяться как банками, так и другими финансовыми учреждениями, государственное регулирование и надзор за деятельностью которых осуществляет Национальный банк.

Их применение не зависит от географического местоположения, масштаба или профиля финансового учреждения, количества ее работников или размера клиентской базы.

Публичное обсуждение проекта методических рекомендаций продлится до конца сентября 2021 года.