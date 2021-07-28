"Укрзализныця" за первое полугодие увеличила выплату налогов и сборов на 12%

"Укрзализныця" за январь-июнь 2021 года перечислила 13,4 млрд грн налогов, что на 12% больше, чем за соответствующий период прошлого года.

Об этом говорится в сообщении компании.

В частности, за первое полугодие 2021 года "Укрзализныця" пополнила государственный бюджет на 5 млрд грн, местные бюджеты - на 4,4 млрд грн, в том числе земельного налога было уплачено почти 2 млрд грн, и еще почти 4 млрд грн направлено на выплату единого социального взноса.

Для сравнения, в январе-июне 2020 года компания уплатила в государственный бюджет 3,9 млрд грн, в местные бюджеты - 4,2 млрд грн, а также отчислила 3,9 млрд грн единого социального взноса. Земельного налога было уплачено 1,7 млрд грн.

По итогам 2020 года "Укрзализныця" отчислила в государственный и местные бюджеты более 25,1 млрд грн налогов и сборов, в частности, уплатила в местные бюджеты более 3,7 млрд грн земельного налога.