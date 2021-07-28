Банки оптимистично оценивают динамику фондирования и намерены наращивать объем капитала, – опрос Нацбанка

Во втором квартале 2021 года 73% банков отметили увеличение общих объемов фондирования, также объемы средств бизнеса выросли у 62% банков, средств домохозяйств – у 89%.

Об этом свидетельствуют результаты ежеквартальных опросов банков, целью которых является понимание регулятором и участниками рынка динамики объемов, структуры и стоимости обязательств и капитала финучреждений, сообщает пресс-служба Национального банка.

Однако, объемы оптового фондирования – выпуск облигаций, привлечение кредитов международных финансовых организаций или материнских банков, долгосрочного рефинансирования – увеличились всего у 18% банков.

"В следующем квартале большинство банков ожидает роста объемов заимствований. Доля опрошенных, надеющихся на увеличение фондирования от домохозяйств, вдвое больше, чем тех, что ожидают увеличения фондирования от компаний. Также четверть респондентов прогнозируют уменьшение объемов заимствований от населения, треть – от бизнеса", – говорится в сообщении.

В ближайшие 12 месяцев 38% банков планируют привлекать оптовое фондирование с целью согласования срочности активов и обязательств, увеличения объема баланса и необходимости придерживаться регуляторных требований.

В то же время, две трети респондентов отметили несущественное снижение средней стоимости привлечений за квартал, преимущественно от домохозяйств; 14% – ее незначительный рост. Оптовое фондирование не подорожало для большинства респондентов.

В третьем квартале банки прогнозируют дальнейшее незначительное снижение стоимости привлечений за счет ожидаемого удешевления средств, привлеченных от населения. В то же время цена оптового фондирования не изменится.

Кроме того, почти две трети банков указали на уменьшение доли фондирования в иностранной валюте за последние три месяца. Срочность привлеченных средств также сократилась. Эти тенденции сохранятся и в следующем квартале.

За последний год у 53% банков капитал уменьшился, у 47% опрошенных – вырос, в то же время его стоимость в целом не изменилась. В следующие 12 месяцев все респонденты ожидают наращивания объема капитала.

Основным фактором влияния на увеличение объема капитала является доходность, для отдельных банков – это также стратегические планы роста. В то же время регуляторные требования и изменения в экономической среде могут стать факторами уменьшения объема капитала. Четверть респондентов ожидает незначительное снижение стоимости капитала, остальные прогнозируют ее неизменность в следующие 12 месяцев.