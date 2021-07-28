До конца года Украина получит более 47 миллионов доз вакцин против COVID-19
До конца 2021 года Украина получил более 47 млн доз вакцин против коронавируса от разных производителей.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания Кабинета министров.
В частности, за счет госбюджета будет привезено 20 млн доз вакцины от компании Pfizer.
"Этого количества вакцин будет достаточно, чтобы выполнить задание относительно полной вакцинации большинства взрослого населения уже в 2021 году. Это первоочередное задание Минздрава", – сказал Шмыгаль.
Напомним, на утро 28 июля в рамках кампании вакцинации против COVID-19 в Украине привили 3 264 715 человек, за прошедшие сутки – 143 328. Полностью иммунизированы 1 817 211 украинцев.
