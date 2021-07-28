"Укрзализныця" и госгенерация смогут заключать контракты на поставки электроэнергии в срок до трех лет

Кабинет министров Украины разрешил государственным генерирующим компаниям продавать АО "Укрзализныця" электроэнергию по долгосрочным двусторонним договорам (ДД) на специальных сессиях электронных аукционов неделимыми 100 лотами со сроком поставки до 36 месяцев.

Соответствующие изменения в порядок проведения аукционов по ДД, закрепленный постановлением №499 от 5 июня 2019 года, приняты с однодневной доработкой на заседания правительства в среду, передает Интерфакс-Украина.

По словам министра энергетики Германа Галущенко, этот проект направлен на сбалансирование работы государственных предприятий, производящих электроэнергию, и госпредприятий, ее потребляющих.

В свою очередь министр инфраструктуры Александр Кубраков в ходе обсуждения вопроса отметил, что таким решением будет создан хороший прецедент, поскольку "Укрзализныця", имея ровный график потребления, "является идеальным клиентом для НАЭК "Энергоатом".

Как сообщалось, согласно пояснительной записке к проекту постановления, его целью, в частности, является создание условий для обеспечения стабильности цен на электроэнергию для отдельных категорий небытовых потребителей государственной формы собственности электроэнергии, произведенной госгенерацией, путем заключения долгосрочных двусторонних договоров и усиление гарантий выполнения договорных обязательство покупателями электроэнергии.

В то же время отмечается, что наблюдающаяся на рынке нестабильность цен на протяжении мая-начала июля, а также случаи отказа покупателей от обязательств по договорам купли-продажи электроэнергии приводят к убыткам госгенерции.

Вместе с тем, как говорится в записке, общий годовой объем потребления электроэнергии для нужд "Укрзализныци" составляет 6 млрд кВт-ч, из которых 1 млрд кВт-ч электроэнергии используется для пассажирских перевозок.

Таким образом в случае создания предпосылок для продажи электроэнергии госгенерацией лицензиату по перевозке пассажиров и грузов по железной дороге, будет обеспечена как стабильная поставка электроэнергии по прогнозированной цене на длительный период, так и уменьшены риски нарушений договорных условий, отмечается в документе.

В частности, предусматривается, что в обязательства покупателя входит оплата в указанные сроки всех объемов ресурса по договору, независимо от фактического потребления (take or pay), на условиях предоплаты, а также предоставление гарантийного взноса.

В то же время излишки электроэнергии могут быть проданы структурами "Укразлизныци" другим участниками рынка в размере до 20% объема, приобретенного на спецсессиях.