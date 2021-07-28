Чиновников "Укрзализныци" будут судить за присвоение 58 миллионов на псевдо-ремонте поездов

Офис генпрокурора направил в суд обвинительный акт в отношении 15 лиц по фактам завладения средствами АО "Укрзализныця" в особо крупных размерах, служебной подделки, подделки документов, совершенных в составе организованной группировки.

Об этом сообщает Офис генпрокурора Украины.

Отмечается, что среди обвиняемых – бывший исполнитель обязанностей главы правления одного из предприятий, 100% акций которого внесено в уставный капитал "Укрзализныци", и его экс-заместители; бывшие и теперешние руководители подразделений пригородных пассажирских перевозок, а также начальники производственных подразделений моторвагонных депо региональных филиалов компании.

Следствие установило, что чиновники "Укрзализныци" и ее аффилированных предприятий завладели средствами общества при организации проведения капитальных ремонтов дизель-поездов, предназначенных для пригородных пассажирских перевозок.

"В 2015-2016 годах должностные лица "Укрзализныци" с привлечением фиктивных предприятий составили и выдали заведомо ложные документы о якобы осуществлении модернизации более 20 дизель-поездов, точно зная, что никаких ремонтных работ не могло быть проведено в связи с отсутствием у предприятия-исполнителя необходимых специалистов и оборудования. Это в дальнейшем стало основанием для перевода денежных средств со счетов "Укрзализныци" предприятию-исполнителю. При этом большая часть суммы оказалась на счетах фиктивных предприятий", – говорится в сообщении.

Экспертиза установила, что работы по модернизации не проводились, а вследствие действий чиновников "Укрзализныци" нанесено более 58,6 млн грн убытков.

Офис генпрокурора в интересах государства предъявил гражданский иск к обвиняемым в уголовном производстве. С целью обеспечения возмещения причиненного ущерба на недвижимое и движимое имущество, корпоративные права и ценности обвиняемых наложены аресты.