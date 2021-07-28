Кабмин утвердил финплан "Турбоатома" на 2021 год с ростом чистой прибыли на 50%

Кабинет министров Украины утвердил финансовый план АО "Турбоатом" (Харьков) на 2021 год с чистой прибылью 340,49 млн грн, что на 34,8% меньше аналогичного планового показателя на 2020 год, но на 50,3% больше фактического (226,53 млн грн).

Соответствующее распоряжение принято на заседания правительства 28 июля, передает Интерфакс-Украина.

Согласно пояснительной записке к документу, чистый доход от реализации продукции "Турбоатома" в текущем году ожидается на уровне 2,09 млрд грн – на 42,7% больше фактического показателя 2020 года и на 26% меньше планового показателя на прошлый год. Доля экспортных операций запланирована на уровне 17,26%.

В 2021 году "Турбоатом" планирует изготовить и отгрузить 15 единиц энергетического оборудования (против 6 в прошлом году), в том числе 11 единиц гидротурбинного оборудования.

"Реализация проекта плана позволит обеспечить выплаты АО "Турбоатом" в 2020 году в пользу государства в сумме 609,25 млн грн, в том числе налога на прибыль в размере 64,34 млн грн", – отмечается в пояснительной записке.

В финплане напоминается, что выплата дивидендов "Турбоатомом" в 2021 году должна составить 113,37 млн грн (из расчета 50% от прогнозируемой чистой прибыли за 2020 год), в том числе на госдолю корпоративных прав – 85,2 млн грн.

Как сообщалось, 29 апреля 2021 года собрание акционеров АО "Турбоатом" направило на выплату дивидендов за 2019 и 2020 годы по 50% полученной чистой прибыли –157,03 млн грн (или 0,37 грн на одну акцию) и 113,27 млн грн (0,268 грн на акцию) соответственно.

Однако 30 апреля пресс-служба "Турбоатома" заявила, что суд 26 апреля в обеспечение иска акционера Biscone Limited (владеет 5,59% акций) полностью заблокировал процесс выплаты дивидендов акционерам.

Согласно сообщению "Турбоатома", аффилированная с российским холдингом "Силовые машины" Biscone Limited (фактический владелец Алексей Мордашов) обратилось в суд с исками о взыскании почти 161 млн грн дивидендов с АО "Турбоатом" и подало требование об обязательном выкупе акций на сумму 194 млн грн. Однако и сам Мордашов, и "Силовые машины" включены в санкционные списки СНБО, что делает выплату дивидендов в их пользу невозможной.

"Турбоатом" завершил 2020 год с чистой прибылью в размере 226,53 млн грн, что на 28% меньше, чем в 2019 году (314,07 млн грн).

Напомним, в марте 2019 года президент Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО от 19 марта, которым введены санкции в отношении 294 юридических и 848 физических лиц, в том числе ПАО "Силовые машины" российского миллиардера Алексея Мордашова.

В январе 2018 года США внесли "Силовые машины" в санкционный список в связи с с поставкой турбин Siemens в Крым.

"Силовые машины" – основной российский производитель оборудования для тепловых, атомных и гидроэлектростанций с портфелем заказов $5 млрд за 2016 год. На долю компании, по ее оценке, приходится около 70% рынка энергоборудования России и СНГ.

"Турбоатом" – единственный в Украине производитель турбинного оборудования для гидро-, тепловых и атомных электростанций. Государству в лице Фонда госимущества Украины принадлежит более 75,22% акций компании. Крупным миноритарием (15,34% акций) является венчурный инвестфонд "Седьмой" под управлением КУА "Сварог Эссет Менеджмент", связанной с предпринимателем Константином Григоришиным. Еще 5,598% принадлежит зарегистрированной на Кипре Biscone Ltd., аффилированной с холдингом Мордашова.

Фонд госимущества Украины инициирует внеочередные собрания акционеров "Турбоатома" 20 августа для выбора оценщика его имущества и 27 августа для решения вопроса о присоединении к "Турбоатому" завода "Электротяжмаш" и переименовании компании в АО "Укрэнергомашины".

По состоянию на первый квартал 2021 года государству принадлежит более 75,22% акций. Крупным миноритарием (15,34% акций) является венчурный инвестфонд "Седьмой" под управлением КУА "Сварог Эссет Менеджмент", связанной с предпринимателем Константином Григоришиным. Еще 5,598% акций принадлежит зарегистрированной на Кипре Biscone Ltd., аффилированной, по данным "Турбоатома", с российским холдингом "Силовые машины" (фактический владелец Алексей Мордашов).