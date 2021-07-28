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Украина вводит сбор биометрических данных иностранцев и лиц без гражданства для получения виз

Украина вводит сбор биометрических данных иностранцев и лиц без гражданства для получения виз

Кабинет министров Украины принял постановление о введении сбора биометрической информации иностранцев и лиц без гражданства, которые будут обращаться в зарубежные дипломатические учреждения за оформлением виз для въезда в Украину.

Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел.

С 1 января 2022 года во время подачи визового ходатайства в уполномоченные органы будут осуществлять обязательную фиксацию биометрических данных визовых заявителей (фотографирование лица и сканирование отпечатков пальцев обеих рук). Данные будут храниться в визовой информационно-телекоммуникационной системе 5 лет, после чего будут уничтожаться.

По сей день оформления украинских виз оставалось единственным звеном процессов идентификации иностранцев и лиц без гражданства, которое не предусматривало использования биометрических данных (они фиксировались во время пограничного контроля, оформления видов на жительство и тому подобное).

Введение фиксации биометрических данных визовых аппликантов устранит этот пробел и позволит:

  • упростить процедуру идентификации/верификации иностранцев и лиц без гражданства во время/после их въезда на территорию Украины;
  • усовершенствовать осуществление компетентными органами Украины контроля за миграционными потоками иностранцев и лиц без гражданства;
  • улучшить координацию уполномоченных органов при реализации государственной миграционной политики;
  • усилить борьбу с использованием поддельных документов.

Требование не будет применяться к некоторым категориям заявителей, или будет применяться в ограниченном объеме (дети до 12 лет; лица с дипломатическими или служебными паспортами; лица с физическими особенностями, которые делают невозможной подачу биометрических данных и тому подобное).

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Джерело:  Кабмин
віза (304) МЗС (254) біометричний контроль (13)


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