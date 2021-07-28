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Украина продлила срок заключения контрактов с Польшей на обустройство пунктов пропуска до 2023 года

Украина продлила срок заключения контрактов с Польшей на обустройство пунктов пропуска до 2023 года

Кабинет министров перенес с 2020 на 2023 год конечный срок заключения контрактов с польскими предприятиями в рамках договора с Польшей о предоставлении кредита для постройки пунктов пропуска и дорог на польско-украинской границе.

Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.

"Правительство одобрило разработанный Минфином проект протокола между правительством Украины и правительством Республики Польша о внесении изменений в договор между Украиной и Польшей о предоставлении кредита на условиях связанной помощи. В соответствии с проектом протокола конечной датой заключения контрактов с польскими компаниями для выполнения работ и оказания услуг вместо 31 декабря 2019 года устанавливается 31 декабря 2022 года", – сказано в сообщении.

Внесение изменений в договор позволит заключить соответствующие контракты и осуществить выборку в 2021 году и последующих годах на сумму 7 млн евро для реконструкции семи отделов пограничной службы на украинско-польской государственной границе.

Кредит предоставляется правительством Польши на таких льготных условиях:

  • общая сумма – 100 млн евро;
  • процентная ставка – 0,15 % годовых;
  • срок – 30 лет;
  • льготный период – 5 лет;
  • иностранный компонент – не более 40% стоимости контракта.

Средства кредита предусматриваются для реализации государственных инвестиционных проектов:

  • "Укравтодора" – 68 млн евро (развитие дорожной инфраструктуры на подходах к шести пунктам пропуска на украинско-польской государственной границе);
  • Государственной таможенной службы Украины – 25 млн евро (обустройство пунктов пропуска "Шегени", "Краковец", "Рава-Русская");
  • Администрации государственной пограничной службы Украины – 7 млн евро (реконструкция семи отделов пограничной службы).

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Джерело:  Минфин
Кабмін (7826) Польща (2464) пункт пропуску (194)


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