Украина продлила срок заключения контрактов с Польшей на обустройство пунктов пропуска до 2023 года

Кабинет министров перенес с 2020 на 2023 год конечный срок заключения контрактов с польскими предприятиями в рамках договора с Польшей о предоставлении кредита для постройки пунктов пропуска и дорог на польско-украинской границе.

Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.

"Правительство одобрило разработанный Минфином проект протокола между правительством Украины и правительством Республики Польша о внесении изменений в договор между Украиной и Польшей о предоставлении кредита на условиях связанной помощи. В соответствии с проектом протокола конечной датой заключения контрактов с польскими компаниями для выполнения работ и оказания услуг вместо 31 декабря 2019 года устанавливается 31 декабря 2022 года", – сказано в сообщении.

Внесение изменений в договор позволит заключить соответствующие контракты и осуществить выборку в 2021 году и последующих годах на сумму 7 млн евро для реконструкции семи отделов пограничной службы на украинско-польской государственной границе.

Кредит предоставляется правительством Польши на таких льготных условиях:

общая сумма – 100 млн евро;

процентная ставка – 0,15 % годовых;

срок – 30 лет;

льготный период – 5 лет;

иностранный компонент – не более 40% стоимости контракта.

Средства кредита предусматриваются для реализации государственных инвестиционных проектов: