Украина продлила срок заключения контрактов с Польшей на обустройство пунктов пропуска до 2023 года
Кабинет министров перенес с 2020 на 2023 год конечный срок заключения контрактов с польскими предприятиями в рамках договора с Польшей о предоставлении кредита для постройки пунктов пропуска и дорог на польско-украинской границе.
Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.
"Правительство одобрило разработанный Минфином проект протокола между правительством Украины и правительством Республики Польша о внесении изменений в договор между Украиной и Польшей о предоставлении кредита на условиях связанной помощи. В соответствии с проектом протокола конечной датой заключения контрактов с польскими компаниями для выполнения работ и оказания услуг вместо 31 декабря 2019 года устанавливается 31 декабря 2022 года", – сказано в сообщении.
Внесение изменений в договор позволит заключить соответствующие контракты и осуществить выборку в 2021 году и последующих годах на сумму 7 млн евро для реконструкции семи отделов пограничной службы на украинско-польской государственной границе.
Кредит предоставляется правительством Польши на таких льготных условиях:
- общая сумма – 100 млн евро;
- процентная ставка – 0,15 % годовых;
- срок – 30 лет;
- льготный период – 5 лет;
- иностранный компонент – не более 40% стоимости контракта.
Средства кредита предусматриваются для реализации государственных инвестиционных проектов:
- "Укравтодора" – 68 млн евро (развитие дорожной инфраструктуры на подходах к шести пунктам пропуска на украинско-польской государственной границе);
- Государственной таможенной службы Украины – 25 млн евро (обустройство пунктов пропуска "Шегени", "Краковец", "Рава-Русская");
- Администрации государственной пограничной службы Украины – 7 млн евро (реконструкция семи отделов пограничной службы).
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