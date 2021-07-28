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Украина подпишет с США Соглашение о разработке и испытаниях военной техники, – Минобороны

Украина подпишет с США Соглашение о разработке и испытаниях военной техники, – Минобороны

28 июля 2021 года Кабинет министров Украины одобрил проект распоряжения "О подписании Соглашения между правительством Украины и правительством Соединенных Штатов Америки о проектах в сфере исследований, разработок, испытаний и оценки". Полномочия на подписание соглашения предоставлены министру обороны Украины Андрею Тарану.

Об этом говорится в сообщении Минобороны.

Подписание данного соглашения даст украинской стороне возможность:

  • проведения совместных научно-исследовательских работ по разработке вооружения и военной техники, их отдельных составных элементов;
  • получения информации о передовых оборонных технологиях, тенденциях их развития;
  • проведения испытаний и тестирования военной техники с привлечением оборудования и технологий, отсутствующих в Украине;
  • привлечения иностранного финансирования для выполнения исследовательских работ украинскими научно-исследовательскими учреждениями;
  • повышения научно-исследовательского потенциала Украины за счет кооперации с партнерами в рамках совместных проектов.

Реализация договоренностей будет происходить по проектным контрактам в рамках указанного соглашения, которые будут заключаться между Министерством обороны Украины и Департаментом обороны США.

Подписание Соглашения планируется во время визита президента Украины в США.

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Джерело:  Минобороны
Міноборони (988) співпраця (650) США (4998)


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28.07.2021 20:31 Відповісти
Украина подпишет с США Соглашение о разработке и испытаниях военной техники, – Минобороны - Цензор.НЕТ 1776
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28.07.2021 21:38 Відповісти

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