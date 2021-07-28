Украина подпишет с США Соглашение о разработке и испытаниях военной техники, – Минобороны
28 июля 2021 года Кабинет министров Украины одобрил проект распоряжения "О подписании Соглашения между правительством Украины и правительством Соединенных Штатов Америки о проектах в сфере исследований, разработок, испытаний и оценки". Полномочия на подписание соглашения предоставлены министру обороны Украины Андрею Тарану.
Об этом говорится в сообщении Минобороны.
Подписание данного соглашения даст украинской стороне возможность:
- проведения совместных научно-исследовательских работ по разработке вооружения и военной техники, их отдельных составных элементов;
- получения информации о передовых оборонных технологиях, тенденциях их развития;
- проведения испытаний и тестирования военной техники с привлечением оборудования и технологий, отсутствующих в Украине;
- привлечения иностранного финансирования для выполнения исследовательских работ украинскими научно-исследовательскими учреждениями;
- повышения научно-исследовательского потенциала Украины за счет кооперации с партнерами в рамках совместных проектов.
Реализация договоренностей будет происходить по проектным контрактам в рамках указанного соглашения, которые будут заключаться между Министерством обороны Украины и Департаментом обороны США.
Подписание Соглашения планируется во время визита президента Украины в США.
Джерело: Минобороны
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Mikhaylo Ganzha
показати весь коментар28.07.2021 20:31 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Иван Борисов #477235
показати весь коментар28.07.2021 21:38 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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