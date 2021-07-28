Украина подпишет с США Соглашение о разработке и испытаниях военной техники, – Минобороны

28 июля 2021 года Кабинет министров Украины одобрил проект распоряжения "О подписании Соглашения между правительством Украины и правительством Соединенных Штатов Америки о проектах в сфере исследований, разработок, испытаний и оценки". Полномочия на подписание соглашения предоставлены министру обороны Украины Андрею Тарану.

Об этом говорится в сообщении Минобороны.

Подписание данного соглашения даст украинской стороне возможность:

проведения совместных научно-исследовательских работ по разработке вооружения и военной техники, их отдельных составных элементов;

получения информации о передовых оборонных технологиях, тенденциях их развития;

проведения испытаний и тестирования военной техники с привлечением оборудования и технологий, отсутствующих в Украине;

привлечения иностранного финансирования для выполнения исследовательских работ украинскими научно-исследовательскими учреждениями;

повышения научно-исследовательского потенциала Украины за счет кооперации с партнерами в рамках совместных проектов.

Реализация договоренностей будет происходить по проектным контрактам в рамках указанного соглашения, которые будут заключаться между Министерством обороны Украины и Департаментом обороны США.

Подписание Соглашения планируется во время визита президента Украины в США.