ГБР за полгода направило в суд обвинительные акты в отношении 365 коррупционеров
Государственное бюро расследований за первое полугодие 2021 года направило в суд 254 обвинительных акта в отношении 365 человек.
Об этом говорится в сообщении ГБР.
В частности, акты направлены:
- 1 должностному лица категории "А",
- 6 прокурорам,
- 14 работникам Государственной пенитенциарной службы,
- 15 налоговикам,
- 21 пограничникам,
- 33 таможенникам,
- 87 полицейским,
- 65 работникам других органов, осуществляющих правоохранительные функции.
Среди самых резонансных дел за указанный период ГБР выделяет следующие:
- в апреле ГБР сообщило о подозрении адвокату, взявшей $160 тыс. за "решение" земельных вопросов в Минюсте;
- в июне в суд направили обвинительный акт в отношении налоговика, который требовал 1 млн грн взятки у предпринимательницы;
- в июле задержали гражданина, который за $50 тыс. пытался "продать" должность в ГБР. Ему уже сообщено о подозрении.
Джерело: ГБР
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Микола Третяк
показати весь коментар28.07.2021 20:57 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Сергей Арт
показати весь коментар29.07.2021 07:46 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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