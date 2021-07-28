ГБР за полгода направило в суд обвинительные акты в отношении 365 коррупционеров

Государственное бюро расследований за первое полугодие 2021 года направило в суд 254 обвинительных акта в отношении 365 человек.

Об этом говорится в сообщении ГБР.

В частности, акты направлены:

1 должностному лица категории "А",

6 прокурорам,

14 работникам Государственной пенитенциарной службы,

15 налоговикам,

21 пограничникам,

33 таможенникам,

87 полицейским,

65 работникам других органов, осуществляющих правоохранительные функции.

Среди самых резонансных дел за указанный период ГБР выделяет следующие: