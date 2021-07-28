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ГБР за полгода направило в суд обвинительные акты в отношении 365 коррупционеров

ГБР за полгода направило в суд обвинительные акты в отношении 365 коррупционеров

Государственное бюро расследований за первое полугодие 2021 года направило в суд 254 обвинительных акта в отношении 365 человек.

Об этом говорится в сообщении ГБР.

В частности, акты направлены:

  • 1 должностному лица категории "А",
  • 6 прокурорам,
  • 14 работникам Государственной пенитенциарной службы,
  • 15 налоговикам,
  • 21 пограничникам,
  • 33 таможенникам,
  • 87 полицейским,
  • 65 работникам других органов, осуществляющих правоохранительные функции.

Среди самых резонансных дел за указанный период ГБР выделяет следующие:

  • в апреле ГБР сообщило о подозрении адвокату, взявшей $160 тыс. за "решение" земельных вопросов в Минюсте;
  • в июне в суд направили обвинительный акт в отношении налоговика, который требовал 1 млн грн взятки у предпринимательницы;
  • в июле задержали гражданина, который за $50 тыс. пытался "продать" должность в ГБР. Ему уже сообщено о подозрении.

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Джерело:  ГБР
суд (3345) ДБР (504)


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А скільки з них постали перед судом і засуджені?
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28.07.2021 20:57 Відповісти
Судьи лояльні до таких випадків і нестерпні до громадян, суди України - бидло нації
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29.07.2021 07:46 Відповісти

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