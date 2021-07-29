Сенаторы пригрозили блокировать кандидатов в Минфин США из-за отсутствия санкций против "Северного потока-2"

Группа сенаторов-республиканцев Конгресса США предупредила, что заблокирует двух кандидатов в Казначейство, если администрация не изменит свою позицию по "Северному потоку-2" и не введет новые санкции в отношении проекта.

Об этом говорится в письме сенатора Пэта Туми и 11 других республиканцев в Банковском комитете Сената на имя министра финансов США Джанет Йеллен, передает Интерфакс-Украина.

"Газопровод "Северный поток-2" напрямую наносит ущерб интересам национальной безопасности Соединенных Штатов и наших союзников и партнеров", – заявили сенаторы.

Они отметили: "Если этот проект будет завершен, он усилит пагубное влияние Владимира Путина на Европу, дестабилизирует хрупкую безопасность Украины, и будет способствовать дальнейшей российской агрессии".

Сенаторы угрожают выступить против утверждения кандидатур Брайана Нельсона и Элизабет Розенберг, которые были выдвинуты на должности в Минфине, связанные с реализацией санкционных режимов.

"Мы призываем Вас изменить курс по "Северному потоку-2" и присоединиться к нам в деле защиты Конгрессом европейских союзников и партнеров от злонамеренной российской агрессии", – говорится в послании законодателей.

Как сообщалось, на прошлой неделе Соединенные Штаты Америки и Германия объявили о договоренностях относительно условий завершения строительства российского газопровода "Северный поток-2".

Позже на сайтах Госдепартамента США и Министерства иностранных дел Германии было обнародовано совместное заявление "О поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и климатических целях". В документе раскрываются детали указанного соглашения.

При этом в Государственном департаменте США заявили, что перед подписанием соглашения с Германией по "Северному потоку-2" США взаимодействовали с Украиной и включили ее вклад и идеи в это заявление.

В свою очередь МИД Украины заявил, что украинская сторона не была приобщена к переговорам и согласованию пакета договоренностей США и Германии, которые позволят завершить реализацию "Северного потока-2".

Украина и Польша также обнародовали совместное заявление, в котором подчеркнули, что будут работать вместе со своими союзниками и партнерами над противодействием запуску "Северного потока-2", пока не будут разработаны решения для преодоления кризиса безопасности, связанного с газопроводом.

Ранее в мае Госдеп США отказался вводить санкции в отношении компании-оператора газопровода Nord Stream 2 AG, так как в администрации решили, что такие ограничительные меры противоречат национальным интересам США.

Президент США Джо Байден объяснил свое решение вывести из-под санкций принадлежащую "Газпрому" компанию-оператора строительства "Северный поток-2" тем, что трубопровод уже фактически достроен, а также нежеланием навредить отношениям США с Германией. Ряд законодателе выступили с резкой критикой такого решения.