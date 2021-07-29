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Новини
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Сенаторы пригрозили блокировать кандидатов в Минфин США из-за отсутствия санкций против "Северного потока-2"

Сенаторы пригрозили блокировать кандидатов в Минфин США из-за отсутствия санкций против

Группа сенаторов-республиканцев Конгресса США предупредила, что заблокирует двух кандидатов в Казначейство, если администрация не изменит свою позицию по "Северному потоку-2" и не введет новые санкции в отношении проекта.

Об этом говорится в письме сенатора Пэта Туми и 11 других республиканцев в Банковском комитете Сената на имя министра финансов США Джанет Йеллен, передает Интерфакс-Украина.

"Газопровод "Северный поток-2" напрямую наносит ущерб интересам национальной безопасности Соединенных Штатов и наших союзников и партнеров", – заявили сенаторы.

Они отметили: "Если этот проект будет завершен, он усилит пагубное влияние Владимира Путина на Европу, дестабилизирует хрупкую безопасность Украины, и будет способствовать дальнейшей российской агрессии".

Сенаторы угрожают выступить против утверждения кандидатур Брайана Нельсона и Элизабет Розенберг, которые были выдвинуты на должности в Минфине, связанные с реализацией санкционных режимов.

"Мы призываем Вас изменить курс по "Северному потоку-2" и присоединиться к нам в деле защиты Конгрессом европейских союзников и партнеров от злонамеренной российской агрессии", – говорится в послании законодателей.

Как сообщалось, на прошлой неделе Соединенные Штаты Америки и Германия объявили о договоренностях относительно условий завершения строительства российского газопровода "Северный поток-2".

Позже на сайтах Госдепартамента США и Министерства иностранных дел Германии было обнародовано совместное заявление "О поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и климатических целях". В документе раскрываются детали указанного соглашения.

При этом в Государственном департаменте США заявили, что перед подписанием соглашения с Германией по "Северному потоку-2" США взаимодействовали с Украиной и включили ее вклад и идеи в это заявление.

В свою очередь МИД Украины заявил, что украинская сторона не была приобщена к переговорам и согласованию пакета договоренностей США и Германии, которые позволят завершить реализацию "Северного потока-2".

Украина и Польша также обнародовали совместное заявление, в котором подчеркнули, что будут работать вместе со своими союзниками и партнерами над противодействием запуску "Северного потока-2", пока не будут разработаны решения для преодоления кризиса безопасности, связанного с газопроводом.

Ранее в мае Госдеп США отказался вводить санкции в отношении компании-оператора газопровода Nord Stream 2 AG, так как в администрации решили, что такие ограничительные меры противоречат национальным интересам США.

Президент США Джо Байден объяснил свое решение вывести из-под санкций принадлежащую "Газпрому" компанию-оператора строительства "Северный поток-2" тем, что трубопровод уже фактически достроен, а также нежеланием навредить отношениям США с Германией. Ряд законодателе выступили с резкой критикой такого решения.

Автор: 

Джерело:  Интерфакс-Украина
санкції (4540) Північний потік (1086) Сенат США (70)


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Топ коментарі
+9
Две недели назад, меркельша натянула зеленского по полной программе и сп-2 будут достраивать. А что сделал в ответ зеленский? Он как опущенный петух закрыл рот и занял место возле параши, ведь Украина ему интересна только с точки зрения личного обогащения здесь и сейчас. Поэтому украинскому народу ничего не остаётся как молится на американских сенаторов, для которых судьба Украины более важна чем для всей нынешней зеленой власти.
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29.07.2021 10:53 Відповісти
+6
добры-не-добрый, а на бутылку тебя насадил качественно
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29.07.2021 12:46 Відповісти
+3
100 видсоткив. Он до сих пор с нее слезть не может, кукарекает сидит
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29.07.2021 13:17 Відповісти
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Две недели назад, меркельша натянула зеленского по полной программе и сп-2 будут достраивать. А что сделал в ответ зеленский? Он как опущенный петух закрыл рот и занял место возле параши, ведь Украина ему интересна только с точки зрения личного обогащения здесь и сейчас. Поэтому украинскому народу ничего не остаётся как молится на американских сенаторов, для которых судьба Украины более важна чем для всей нынешней зеленой власти.
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29.07.2021 10:53 Відповісти
а вот Петро Алексеич, так бы не поступил, он не думает о своем обогащении и по натуре очень добрый человек)
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29.07.2021 11:29 Відповісти
добры-не-добрый, а на бутылку тебя насадил качественно
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29.07.2021 12:46 Відповісти
100 видсоткив. Он до сих пор с нее слезть не может, кукарекает сидит
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29.07.2021 13:17 Відповісти
петюне зализали так, что он бедный от вас никак отстебаться не может...лижите и лижите...он уже вам хватит говорит, а вы всё языки свои к нему тянете....не в пользу ему это, уж больно стараетесь....фу...
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29.07.2021 16:16 Відповісти
Ну фсьо, раз пішли " срачні мотиви", значить на горизонті замаячили касаби, а де касаби, там смердіж, аж вуха завертаються.
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29.07.2021 22:21 Відповісти
В Україні живуть лише олігархічні сраколизи і москалі?
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29.07.2021 22:38 Відповісти
Дивне запитання, і чому ви адресуєте його мені? Ні до перших, ні до других відношення не маю. Констатував ФАКТ, ви з ним не згодні?
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29.07.2021 22:47 Відповісти
В данном случае сенаторы-республиканцы абсолютно правы.
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29.07.2021 21:52 Відповісти
Правительство Германии приняло решение об отказе от атомной энергетики в 2011 году, сразу после аварии на японской АЭС в Фукусиме. Это политическое решение, которое обойдется энергоконцернам и потребителям в десятки миллиардов евро. Уже сейчас развитие альтернативных источников привело к резкому повышению цен на электроэнергию в Германии. Между тем никто не в состоянии назвать точную цену затрат на демонтаж и ликвидацию атомных электростанций в стране.ФРГ, отказавшись от АЭС, решила все их закрыть к 2022 году. Для этого энергоконцерны создали фонд в 34 миллиарда евро. Эксперты считают, что денег в итоге понадобится еще больше.
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30.07.2021 09:22 Відповісти
Дивіться, як би імпічмент Байдену не прилетів.
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29.07.2021 22:39 Відповісти

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