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Объем поступлений наличных в кассы банков за полгода вырос в 1,9 раза, – Нацбанк. ИНФОГРАФИКА

Объем поступлений наличных в кассы банков за полгода вырос в 1,9 раза, – Нацбанк. ИНФОГРАФИКА

В январе-июне 2021 года до 1,15 трлн грн вырос объем поступлений наличных в кассы банков, что в 1,9 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка в Facebook.

Также в 1,5 раза вырос объем выдачи наличных из касс банков – до 1,177 трлн грн.

Самыми популярными операциями по выдаче наличных по процентному соотношению стали:

  • по операциям клиентов с использованием платежных карт – 74,6%;
  • для приобретения иностранной валюты у клиентов – 8,3%;
  • для подкрепления операторов почтовой связи –5,7%.

Кроме того, наибольшими источниками поступлений наличных в кассы банков стали: операции клиентов с использованием платежных карт (34%), торговая выручка (32,2%) и выруска от всех видов услуг (12,4%).

Объем поступлений наличных в кассы банков за полгода вырос в 1,9 раза, – Нацбанк 01

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Джерело:  Нацбанк
банки (7031) гроші (547) НБУ (9404)


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