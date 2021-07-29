Украинцы продали валюты с начала года на $2 миллиарда больше, чем купили, – глава Совета НБУ

Чистая продажа иностранной валюты населением (в наличной и безналичной форме) с начала года превысил $2 млрд и выступала существенным фактором балансирования спроса и предложения иностранной валюты на рынке.

Как сообщил глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин в Facebook, в частности в июле население продало валюты на $400 млн больше, чем купило.

Он отметил, что на межбанковском валютном рынке в течение недели спрос на иностранную валюту со стороны клиентов банков преобладал над предложением, однако ситуация на рынке оставалась сбалансированной с учетом активных операций банков с собственной валютной позицией.

По словам Данилишина, покупка Нацбанком валюты (общим объемом $32 млн) в дни, когда наблюдалось преобладание предложения над спросом, позволила увеличить международные резервы регулятора до $28,5 млрд. А с учетом доразмещения Минфином евробондов объем международных резервов превысит $29 млрд.

Также он отметил, что увеличение предложения иностранной валюты в понедельник обусловило укрепление обменного курса гривны до уровня ниже 27 грн за 1 доллар США.