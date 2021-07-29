Шмыгаль созвал Антикризисный энергетический штаб перед заседанием СНБО по тарифам для населения, – СМИ

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в четверг провел заседание Антикризисного энергетического штаба в Кабинете министров.

В числе рассматриваемых вопросов обсуждались возможные сценарии и механизмы пересмотра тарифов на электроэнергию для населения, сообщает Интерфакс-Украина с ссылкой на источники.

По их данным, вопросы стабильной работы энергетической отрасли и тарифов будут рассмотрены на заседании Совета национальной обороны и безопасности в пятницу 30 июля.

Кроме того, участники заседания Антикризисного штаба обсудили процесс подготовки отрасли к отопительному сезону 2021-2021 годов, в ходе которого планируется задействовать в эксплуатации 15 атомных энергоблоков ГП "НАЭК "Энергоатом".

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал рассмотрение вопроса снижения цены электроэнергии для уязвимых потребителей на заседании СНБО.

"Мое отношение очень простое: сегодня 1,68 грн (тариф за 1 кВт/ч, – ред.). Считаю, что у нас есть прослойка населения, которая не может себе позволить платить даже 1,68 грн. И поэтому СНБО будет рассматривать также этот вопрос и возможности снижения цен на электроэнергию для таких отдельных слоев населения", – сообщил Зеленский.

Кабинет министров Украины 28 июля решил сохранить действующую цену электроэнергии для населения на уровне 1,68 грн/кВт-ч еще на месяц – до 1 сентября 2021 года.