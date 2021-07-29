Зеленский подписал закон о повышении НДС на некоторые виды сельхозпродукции

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно ставки налога на добавленную стоимость при налогообложении операций по поставке отдельных видов сельскохозяйственной продукции" № 1600-ИХ, который Верховная Рада приняла 1 июля.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса главы государства.

"Документ призван уменьшить риски от повышения цен на продукты питания, а также создать равные условия налогообложения НДС для сельскохозяйственных производителей и предприятий перерабатывающей отрасли", – говорится в сообщении.

Закон восстанавливает 20%-ставку налога на добавленную стоимость при ввозе на территорию Украины крупного рогатого скота, свиней и овец, молока, ржи, овса, семян льна, масличных культур, сахарной свеклы.

В то же время остается ставка НДС в 14% при операциях по поставке пшеницы и ржи (меслин), ячменя, кукурузы, соевых бобов, рапса и подсолнечника.

Документ вступает в силу со следующего дня после опубликования и применяется к налоговым периодам, начиная с первого числа месяца, следующего за месяцем опубликования этого закона.

Напомним, 17 декабря 2020 года Верховная Рада приняла проект закона №3656, снижающий НДС с 20% до 14% на таможенной территории Украины для полутора десятка позиций агропродукции. В их числе крупный рогатый скот, свиньи, овцы, молоко, пшеница, рожь, ячмень, овес, кукуруза, соя, лен, рапс, подсолнечник, кунжут и сахарная свекла.

23 февраля 2021 года президент Владимир Зеленский подписал принятый Радой закон.

Глава налогового комитета Рады Данил Гетманцев и ряд экспертов ракритиковали введенную льготу, указав, что она выгодна крупным агрохолдингам, экспортирующим агросырье, но бьет по переработчикам сырья внутри страны.

Подробно о последствиях принятия налоговой льготы читайте в материале БизнесЦензор: "До чого призведе чергова аграрна пільга – зниження ПДВ до 14%".