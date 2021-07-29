НАБУ передало в суд второе дело о хищении газа на ТЭЦ Дубневичей на 730 миллионов

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины завершили расследование дела завладение имуществом государства (природным газом) в лице НАК "Нафтогаз Украины" стоимостью более 729,8 млн грн.

Об этом говорится в сообщении НАБУ.

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры направили в суд обвинительные акты в отношении пятерых человек, а именно:

двух бывших директоров - ООО "Энергия - Новый Роздол" и ООО "Энергия - Новояворовск" (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины);

бывшего технического директора ООО "Энергия - Новый Раздол" (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины);

бывшего финансового директора двух предприятий - ООО "Энергия - Новый Раздол" и ООО "Энергия-Новояворовск" (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины);

физического лица-организатора схемы, советника директора ООО "Энергия" (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366 УК Украины).

По данным следствия, директора предприятий, владельцы Новояворовской и Новораздольской ТЭЦ (Львовская область), в течение 2016-2017 годов заключили ряд соглашений о закупке в НАК "Нафтогаз Украины" природного газа для производства тепловой энергии населению. Для удешевления тепла для этой категории потребителей, НАК поставлял ТЭЦ газ по существенно ниже рыночных цен.

Вследствие этих действий прибыльность производства электричества этими ТЭЦ превысила 60% (против 3-5% заложенных в тариф Национальной комиссией, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг. Таким образом, по убеждению детективов НАБУ, ТЭЦ получили сверхприбыли, сопоставимые с размером убытков, нанесенных НАК "Нафтогаз Украины" в результате реализации коррупционной схемы.

Согласно выводам экспертиз, в 2016-2017 годах участники преступления организовали завладение 151,8 млн кубометров природного газа в пользу ООО "Энергия - Новый Раздол" и ООО "Энергия - Новояворовск". Вследствие этого НАК "Нафтогаз Украины" нанесен ущерб в размере 729,8 млн грн.

Досудебное расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с июня 2018 года.

В августе 2020 года указанным лицам сообщили о подозрении. В октябре 2020 года стороне защиты открыли материалы следствия для ознакомления.

Дело о хищении газа на 1,4 млрд грн этими же лицами с декабря 2019 года слушается в суде. Общая сумма хищений по двум эпизодам превышает 2,1 млрд грн.

В январе 2018 года детективы НАБУ задержали и сообщили о подозрении 5 лицам: 4 должностным лицам компаний-владельцев ТЭЦ – ООО "Энергия-Новый Раздол" и ООО "Энергия - Новояворовск", и физическому лицу-"куратору" схемы, приближенному к бывшим депутатам от БПП Ярославу и Богдану Дубневичам, которые и владели указанными ТЭЦ. Их подозревают в завладении более 300 млн кубометров природного газа НАК "Нафтогаз Украины" на сумму свыше 1,4 млрд грн.

В рамках расследования по ходатайству детективов НАБУ Соломенский районный суд Киева наложил арест на целостные имущественные комплексы "Новороздольская ТЭЦ" и ​​"Новояворовскмя ТЭЦ". Согласно решению суда, эти два объекта переданы в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

В ноябре 2019 года новым управляющим арестованных имущественных комплексов "Новороздольской ТЭЦ" и "Новояворовской ТЭЦ" было избрано ООО "Нафтогаз Тепло", входящая в группу компаний "Нафтогаз Украины".