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Украина должна этой зимой доказать способность к синхронизации энергосистемы с ENTSO-E, – Шмыгаль

Украина должна этой зимой доказать способность к синхронизации энергосистемы с ENTSO-E, – Шмыгаль

Этой зимой необходимо доказать способность энергетической системы Украины быть присоединенной к европейской сети ENTSO-E.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания Антикризисного энергетического штаба.

"Этой зимой необходимо доказать способность энергетической системы Украины быть присоединенной к европейской сети ENTSO-E. Это приоритет правительства и президента Украины. Поэтому важно эту зиму пройти с надежной работой всех участников процесса", - подчеркнул Шмыгаль. 

Для обеспечения стабильного прохождения отопительного периода по итогам совещания было поручено Министерству энергетики составить график накопления угля на складах, а также совместно с НАК "Нафтогаз" разработать график накопления и остатков природного газа в подземных хранилищах на каждую конкретную дату.

Кроме того, АО "Укрзализныця" поручено рассмотреть возможность приоритетного предоставления полувагонов для отгрузки угольной продукции железнодорожным транспортом в соответствии с заявками угольных предприятий, шахт и центральных обогатительных фабрик.

Ранее сообщалось, что Министерство энергетики Украины создало рабочую группу по сопровождению процесса интеграции объединенной энергетической системы Украины с объединением энергетических систем государств-членов Европейского союза ENTSO-E.

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Джерело:  Кабмин
ENTSO-E (76) Електрика (1240) Шмигаль Денис (1534)


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