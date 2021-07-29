Около 10 иностранных операторов игорного рынка подали заявки на работу в Украине.

Об этом сказал первый заместитель председателя консультационно-экспертного совета Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Борис Баум во время круглого стола, передает Укринформ.

"Мы получили с десяток запросов от иностранных операторов. Рынок активизировался, также местные лицензиаты продолжают подаваться на лицензии", - сказал Баум.

Он отметил, что первое чтение прошел законопроект 2713-п "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно налогообложения доходов от организации и проведения азартных игр и лотерей", и пока те правки, которые подаются, не имеют критических замечаний к этому законопроекту.

Ранее сообщалось, что поступления в госбюджет от оплаты лицензий операторами игорного рынка с начала года составили около 900 млн грн.

В законе о госбюджете на 2021 год предусмотрены доходы от платы за лицензии на азартные игры в размере 7,4 млрд грн. По данным Госказначейства, в 2020 году бюджет получил 500 грн поступлений за лицензии на осуществление деятельности в сфере организации азартных игр и проведения лотерей.

Как сообщалось, 3 июня Верховная Рада не смогла принять и вернула на доработку законопроект №2713-д, которым предлагается снизить налоги для организаторов азартных игр и лотерей.

В свою очередь Главное научно-экспертное управление Верховной Рады в своих выводах указывало, что предложенные законопроектом изменения приведут к уменьшению налоговой нагрузки на организаторов азартных игр и лотерей, а соответственно – к снижению поступлений в госбюджет. В свою очередь предложение отменить налогообложения доходов граждан от азартных игр (в предлагаемом размере), среди прочего, содержит риски легализации доходов, полученных преступным путем, "минимизации" налоговых платежей.

Напомним, Борис Баум занимался в Офисе президента разработкой законопроекта об игорном бизнесе, а также непосредственно контролировал распределение средств, собранных с украинских предпринимателей для борьбы с коронавирусом после встречи с президентом Владимиром Зеленским.