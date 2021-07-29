Ryanair со 2 августа запускает два новых рейса из Львова в Литву и Италию
Лоукостер Ryanair в августе запускает два новых регулярных рейса из Львова в Каунас (Литва) и Венецию (Тревизо, Италия).
Об этом говорится в сообщении аэропорта "Львов" в Facebook.
Рейсы в Каунас будут выполняться со 2 августа по понедельникам и пятницам.
Рейсы в Венецию-Тревизо - с 3 августа по вторникам и субботам.
Также в аэропорту отметили, что ожидают восстановления выполнения рейсов Ryanair по следующим направлениям:
- Краков - рейсы с 1 августа по пятницам и воскресеньям,
- Будапешт - рейсы с 3 августа по вторникам и субботам,
- Дюссельдорф - рейсы с 5 августа по понедельникам и четвергам.
Ранее сообщалось, что Ryanair объявил о запуске прямого рейса Мальта-Киев в аэропорт "Борисполь" уже этой осенью. Первый рейс состоится 2 ноября.
Джерело: Facebook
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