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Ryanair со 2 августа запускает два новых рейса из Львова в Литву и Италию

Ryanair со 2 августа запускает два новых рейса из Львова в Литву и Италию

Лоукостер Ryanair в августе запускает два новых регулярных рейса из Львова в Каунас (Литва) и Венецию (Тревизо, Италия).

Об этом говорится в сообщении аэропорта "Львов" в Facebook.

Рейсы в Каунас будут выполняться со 2 августа по понедельникам и пятницам.

Рейсы в Венецию-Тревизо - с 3 августа по вторникам и субботам.

Также в аэропорту отметили, что ожидают восстановления выполнения рейсов Ryanair по следующим направлениям:

  • Краков - рейсы с 1 августа по пятницам и воскресеньям,
  • Будапешт - рейсы с 3 августа по вторникам и субботам,
  • Дюссельдорф - рейсы с 5 августа по понедельникам и четвергам.

Ранее сообщалось, что Ryanair объявил о запуске прямого рейса Мальта-Киев в аэропорт "Борисполь" уже этой осенью. Первый рейс состоится 2 ноября.

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Джерело:  Facebook
Італія (449) Львів (853) Ryanair (343)


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