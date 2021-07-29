В Украине запустили систему мониторинга выдачи разрешений на международные грузовые автоперевозки

В Украине заработала система мониторинга "Шлях", которая позволяет отслеживать информацию о выданных разрешениях на грузовые автомобильные перевозки.

Об этом сказал министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков во время совместного заседания президиума конгресса местных и региональных властей при президенте Украины, передает Укринформ.

"На прошлой неделе мы сделали первый шаг на пути исправления проблемы с разрешениями. Мы ввели систему "Шлях" - это по сути платформа, которая позволяет перевозчикам увидеть, какие субъекты хозяйствования сколько разрешений получили. Что они с ними делают, кто их использует, а кто приобрел их для того, чтобы продавать", - сказал Кубраков.

Он добавил, что Мининфраструктуры уже отменило плату за бронирование разрешений на международные грузоперевозки.

Председатель государственной службы Украины по безопасности на транспорте Егор Прокопчук рассказал, что за первую неделю работы платформы ею воспользовались более 3 тыс. перевозчиков.

Прокопчук отметил, что после отмены платы за бронирование перевозчики сделали более 11 тыс. заказов разрешений и при этом сэкономили более полумиллиона гривен.

Как сообщалось, в 2020 году правительство ввело экспериментальный проект по заказу бланков разрешений на поездку по территориям иностранных государств при выполнении перевозок грузов автомобильным транспортом в международном сообщении через Транспортный портал электронных услуг. Этот портал заработал в Украине с 27 декабря 2019 года.

Ранее сообщалось, что Национальной полиции будут переданы функции контроля по соблюдению автоперевозчиками требований законодательства и норм на автотранспорте.