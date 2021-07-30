Итоги недели: покупка ДМК Ахметовым, рекордные цены на газ и перенос подорожания электроэнергии

Главные новости экономики за неделю 26-30 июля.

ФИНАНСЫ

Украина получила $500 миллионов от доразмещения еврооблигаций

Довыпуск состоялся с доходностью 6,3% и ценой предложения при вторичном размещении 103,493%. Еврооблигации будут допущены к торгам на основном рынке Лондонской фондовой биржи 28 июля 2021 года.

В результате завершения размещения еврооблигаций общая номинальная сумма еврооблигаций, номинированных в долларах, с процентной ставкой 6,876% и погашением в 2029 году в обращении составляет $1,75 млрд.

Госдолг в июне увеличился до $92,5 миллиарда

Совокупный государственный долг Украины в июне 2021 года увеличился на 1,09% в долларах США и составил $92,52 млрд, при этом снизился на 0,09% в гривне – до 2,51 трлн грн.

Официальный курс доллара, по которому Минфин рассчитывает долг, в июне укрепился до 27,18 грн/$1 по сравнению с 27,5 грн/$1 в мае.

Нацбанк ожидает роста денежных переводов заробитчан до $13,3 миллиарда

По словам заместителя главы Национального банка Юрия Гелетия, переводы трудовых мигрантов в этом году увеличатся за счет восстановления экономик стран назначения трудовых мигрантов и упрощения условий пересечения границы благодаря ускорению темпов вакцинации.

МАКРОЭКОНОМИКА

"Газпром" отказался увеличивать транзит газа через Украину в августе

Российский "Газпром" опять отказался бронировать дополнительную прерываемую транзитную мощность через Украину на август.

У "Газпрома" на 2021 год действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 млрд кубометров – это 109 млн кубометров в сутки; 15 млн кубометров твердых мощностей забронировано дополнительно на аукционе 19 июля – всего 124 млн кубометров в сутки.

Ранее "Газпром" не бронировал прерываемые мощности – так было с аукционами на май, июнь и июль, несмотря на плановые ремонты на главных экспортных магистралях концерна: "Северный поток" и "Ямал-Европа".

Таким образом российский монополист поддерживает высокие цены на газ в Европе путем создания искусственного дефицита.

Цена природного газа в Европе достигла исторического максимума

На европейскому хабе TTF цена на газ с поставкой на август превысила границу в 40 евро за МВт-ч.

Глава Оператора ГТС Украины Сергей Макогон назвал несколько причин такого роста.

"Во-первых, в Европе была очень холодная зима и европейские подземные хранилища в начале лета были почти пусты. Кроме того, активно начался сезон охлаждения в Азии, где газ используется как топливо для производства электроэнергии, в частности для работы кондиционеров", – отметил он.

При этом одной из основных причин он назвал действия "Газпрома", который не наращивает поставки газа в Европу.

ВЛАСТЬ

Президент ввел в действие решение СНБО о добыче стратегически значимых полезных ископаемых

Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым вводится в силу решение СНБО от 16 июля 2021 года "О стимулировании поиска, добычи и обогащения полезных ископаемых, имеющих стратегическое значение для устойчивого развития экономики и обороноспособности государства". Решением СНБО утверждается список из 37 руд и неметаллических полезных ископаемых, которые имеют стратегическое значение для государства.

Кабмину поручено подготовить законопроекты, которые расширят полномочия Госслужбы геологии и недр по предоставлению и аннулированию спецразрешений на пользование недрами.

Зеленский подписал закон о повышении НДС на некоторые виды сельхозпродукции

Закон восстанавливает 20-процентную ставку налога на добавленную стоимость при ввозе на территорию Украины крупного рогатого скота, свиней и овец, молока, ржи, овса, семян льна, масличных культур, сахарной свеклы. В то же время остается ставка НДС в 14% при операциях по поставке пшеницы и ржи (меслин), ячменя, кукурузы, соевых бобов, рапса и подсолнечника.

ЭНЕРГЕТИКА

Кабмин отложил на месяц повышение цен на электроэнергию. Решение должен принять СНБО

Кабмин на месяц продлил срок вступления в силу изменений в постановление о спецобязательствах "Энергоатома" и "Укргидроэнерго" на рынке электроэнергии (ПСО), а также действующий тариф на электроэнергию для населения.

Президент Владимир Зеленский обратился к СНБО с инициативой рассмотреть на ближайшем заседании вопрос тарифов для населения на электроэнергию и газ. По словам президента, власти должны сделать все, чтобы цены на электроэнергию для людей не поднимались.

В новой модели планировалось, что с августа тарифы для населения будут установлены в зависимости от объемов потребления. Предусматривалось разделение потребителей на несколько категорий. Самый низкий тариф, ниже 1,68 грн/кВт-ч, предполагался для потребителей с объемами до 100 кВт-ч в месяц, самый высокий – около 3,4 грн/кВт-ч – для потребителей с объемами от 500 кВт-ч.

Цены на автогаз в Украине продолжили рост

Средняя цена сжиженного газа 27 июля в сетях АЗС повысилась на 5 копеек за литр – до 16,77 грн/л.

На АЗС UPG и "Автопорт" стоимость автогаза выросла в среднем на 22 копейки и 30 копеек – до 16,75 грн/л и 17,30 грн/л соответственно. Продукт на станциях WOG подорожал на 10 копеек – до 17,48 грн/л. "Овис", BVS и "Катрал" подняли цены на 10 копеек за литр.

КОРПОРАЦИИ

Ахметов без конкуренции оформил контроль над ДМК

Метинвест Рината Ахметова и Вадима Новинского через ЧАО "Днепровский коксохимический завод" (ДКХЗ) приобретет ПАО "Днепровский металлургический комбинат" (ДМК) за 9,17 млрд грн. Аукцион был назначен на 26 июля. Но так как на конкурс была подана одна заявка, то победитель определен без торгов.

Ранее сообщалось, что ДКХЗ владеет тремя доменными печами (ДП) - №9, №1М и №12 – ЦИК ДМК, входящего в корпорацию "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД) с 31 мая 2018 года.

В мае 2017 года совладелец ИСД Сергей Тарута заявлял, что процедура банкротства ДМК неизбежна из-за агрессивных кредиторов. В конце того же года нидерландская Metinvest B.V. начала перепродажу части металлопродукции ДМК, получаемого в счет погашения задолженности предприятия за железорудное сырье.

Крупнейшая финтехкомпания Казахстана покупает украинский сервис Portmone

Покупателем Portmone Group выступила компания Kaspi Pay, которая принадлежит Kaspi.kz. Это крупнейшая финтех-компания Казахстана. Она позиционирует себя как Super App – одно приложение, в котором доступны десятки разных функций: платежная система, банковские продукты, маркетплейс и т.д.

"Новая почта" запустила доставку из онлайн-магазинов Турции

Стоимость доставки будет уменьшаться в соответствии с весом отправления. Срок доставки из Турции составляет от 8 рабочих дней.

ТРАНСПОРТ

Нацполиции передадут контроль по соблюдению автоперевозчиками требований законодательства

По словам министра внутренних дел Дениса Монастырского, это будет касаться как и международных, так и внутренних перевозок, габаритно-весового контроля, режима труда и отдыха водителей. В то же время для реализации изложенных планов нужно провести аудит "Укртрансбезопасности".

Турция предоставила украинским перевозчикам 6000 дополнительных разрешений

В частности, Украина получила дополнительные разрешения на осуществление международных грузовых автомобильных перевозок таких видов: 3 тыс. - для пустого въезда автомобилей; 1 тыс. - для перевозки в/из третьих стран; 2 тыс. - для двусторонних перевозок.

Согласно информации Государственной службы Украины по безопасности на транспорте, по состоянию на июль квота разрешений для пустого въезда и перевозки в/из третьих стран была полностью исчерпана украинскими перевозчиками.

САНКЦИИ

Украина ввела санкции против российского онлайн-ритейлера Wildberries

Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении экономических санкций против российской компании "Вайлдберриз"и ее подразделений в Украине, Польше, Армении, Беларуси, Киргизии и Казахстане. Также данным указом введены санкции организации, зарегистрированные во Франции, представляющие интересы российских боевиков на оккупированных территориях Донецкой области и Крыма.

Речь идет о НПО "Официальный Репрезентационный центр Донецкой народной республики во Франции", НПО "Ассоциация представительства Донецкой народной республики во Франции" и НПО "Ассоциация Франция-Крым". Все активы указанных компаний блокируются, им запрещается транзит ресурсов, перелетов и перевозок по территории Украины, вводится запрет на передачу им технологий и прав интеллектуальной собственности, запрет на выведение капитала за территорию Украины и ряд других ограничительных мер сроком на три года.

Сенаторы грозят блокировать назначения в Минфин США из-за отсутствия санкций против "Северного потока-2"

Группа сенаторов-республиканцев Конгресса США предупредила, что заблокирует двух кандидатов в Казначейство, если администрация не изменит свою позицию по "Северному потоку-2" и не введет новые санкции в отношении российского проекта.