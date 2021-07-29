Украина и Еврокомиссия в сентябре продолжат диалог о выделении второго транша макрофинансовой помощи ЕС

Украина и Еврокомиссия продолжат конструктивный диалог о получении Украиной второго транша макрофинансовой помощи ЕС на 600 млн евро в сентябре 2021 года.

Об этом говорится в сообщении Министерства финансов Украины по итогам разговора министра финансов Сергея Марченко и исполнительным вице-президентом Европейской Комиссии Валдисом Домбровскисом.

"Мы надеемся на продолжение программы сотрудничества с Международным валютным фондом уже в ближайшее время", - сказал Марченко.

Также стороны обсудили прогресс в выполнении текущих договоренностей, которые являются условием получения Украиной макрофинансовой помощи от ЕС.

"Со стороны ЕС мы хотели бы заметить, что Украина шаг за шагом делает значительный прогресс в реформировании различных сфер. Для нас важно быть в постоянном диалоге с вами. Мы готовы вернуться к вопросу получения второго транша макрофинансовой помощи ЕС в сентябре этого года", - в свою очередь отметил Домбровскис.

Стороны договорились продолжить конструктивный диалог относительно получения Украиной второго транша от ЕС в сентябре 2021 года.

Первый транш макрофинансовой помощи ЕС 600 млн евро Украина получила в декабре прошлого года после договоренности Киева с МВФ о визите миссии. Первая выплата была осуществлена без выполнения каких-либо конкретных условий со стороны Украины. Выдача второго транша зависит от выполнения восьми конкретных мер, изложенных в меморандуме. К ним относятся меры в сфере управления государственными финансами, борьбы с коррупцией, улучшения деловой среды и управления государственными предприятиями.