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Hyundai и LG построят в Индонезии аккумуляторный завод для выпуска электромобилей

Hyundai и LG построят в Индонезии аккумуляторный завод для выпуска электромобилей

Две южнокорейские компании - Hyundai Motor Co. и LG Energy Solutions - договорились построить завод по производству аккумуляторов в Индонезии стоимостью $1,1 млрд,.

Об этом говорится в сообщении автопроизводителя, передает Интерфакс-Украина.

Эти компании в Сеуле подписали меморандум о взаимопонимании с индонезийским правительством по этому проекту. Предприятие, как планируется, будет построено к 2023 году и начнет выпускать продукцию годом позже. Располагаться оно будет в Караванге, вблизи Джакарты, столицы Индонезии.

Индонезия является крупнейшим производителем никеля, который используется в производстве аккумуляторных батарей.

В Hyundai полагают, что благодаря новому предприятию она и ее сестринская компания Kia будут обеспечены стабильными поставками аккумуляторов для электромобилей в будущем.

LG Energy Solution была выделена из LG Chem Ltd. в декабре 2020 года, но остается дочерей компанией. Эта реорганизация была осуществлена в рамках плана оптимизации бизнес-процессов в LG Group. LG Energy Solution занимается исключительно производством аккумуляторов.

Ранее в этом году LG Chem Ltd. объявила о плане инвестиций в размере $9 млрд, большая часть которых пойдет на производство аккумуляторов.

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Джерело:  Интерфакс-Украина
завод (750) Індонезія (56) електромобіль (712) Hyundai (49) LG Electronics (13)


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