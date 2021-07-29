Киев разрабатывает алгоритм внедрения е-пропусков для проезда в транспорте на случай локдауна

Киев разрабатывает алгоритм внедрения электронных пропусков для проезда в общественном транспорте на случай введения строгих карантинных ограничений в случае стремительного распространения заболевания COVID-19.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник.

"Учтя предыдущий опыт, мы решили, что в случае необходимости введения в столице строгого локдауна для перевозки общественным транспортом работников критической инфраструктуры будут введены электронные пропуски. Сейчас подразделения КГГА разрабатывают алгоритм внедрения этой процедуры. Как только работа над алгоритмом будет завершена, его опубликуют на официальном портале КГГА. Сегодня же то, что могут сделать руководители таких предприятий, – определить потребность в пропусках и сориентироваться, для кого они будут действительно необходимы", – пояснил Поворозник.

Он подчеркнул, пока никакие списки в КГГА направлять не нужно. Все необходимые инструкции и разъяснения по оформлению электронных пропусков будут обнародованы на Официальном портале Киева.