Госспецсвязи за неделю заблокировала более 49 тысяч атак на государственные информационные ресурсы

Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины с 21 по 27 июля 2021 года заблокировала более 49 тыс. атак на государственные информационные ресурсы.

Об этом говорится в сообщении Госспецсвязи.

В частности, системой защищенного доступа государственных органов к интернету:

заблокировано 49 782 атаки разных видов, что на 31% меньше, чем на предыдущей неделе. Подавляющее большинство - сетевые атаки прикладного уровня (95%). Атаки типа "Brute-force" (4%);

зафиксировано и заблокировано 18 DDoS-атак.

Системой обнаружения уязвимостей и реагирования на киберинциденты и кибератаки на объектах мониторинга зафиксировано 1 078 976 подозрительных событий (на 12% меньше, чем на предыдущей неделе):

попыток получения прав пользователя - 43%;

попыток получения прав администратора - 17%;

нарушений корпоративной политики безопасности - 20%;

подозрительного исполняющего кода - 8%;

применение нестандартных протоколов - 5%.

Правительственной командой реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA в этот период зарегистрирован и обработан 6 471 киберинцидент.

Подавляющее большинство обработанных инцидентов принадлежит доменной зоне UACOM (около 99%). Основное количество инцидентов касается: