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Госспецсвязи за неделю заблокировала более 49 тысяч атак на государственные информационные ресурсы

Госспецсвязи за неделю заблокировала более 49 тысяч атак на государственные информационные ресурсы

Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины с 21 по 27 июля 2021 года заблокировала более 49 тыс. атак на государственные информационные ресурсы.

Об этом говорится в сообщении Госспецсвязи.

В частности, системой защищенного доступа государственных органов к интернету:

  • заблокировано 49 782 атаки разных видов, что на 31% меньше, чем на предыдущей неделе. Подавляющее большинство - сетевые атаки прикладного уровня (95%). Атаки типа "Brute-force" (4%);
  • зафиксировано и заблокировано 18 DDoS-атак.

Системой обнаружения уязвимостей и реагирования на киберинциденты и кибератаки на объектах мониторинга зафиксировано 1 078 976 подозрительных событий (на 12% меньше, чем на предыдущей неделе):

  • попыток получения прав пользователя - 43%;
  • попыток получения прав администратора - 17%;
  • нарушений корпоративной политики безопасности - 20%;
  • подозрительного исполняющего кода - 8%;
  • применение нестандартных протоколов - 5%.

Правительственной командой реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA в этот период зарегистрирован и обработан 6 471 киберинцидент.

Подавляющее большинство обработанных инцидентов принадлежит доменной зоне UACOM (около 99%). Основное количество инцидентов касается:

  • распространения вредоносного программного обеспечения - 86%;
  • фишинга - 13%.

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Джерело:  Кабмин
Держспецзв’язок (162) кібербезпека (479)


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