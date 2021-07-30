Госспецсвязи за неделю заблокировала более 49 тысяч атак на государственные информационные ресурсы
Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины с 21 по 27 июля 2021 года заблокировала более 49 тыс. атак на государственные информационные ресурсы.
Об этом говорится в сообщении Госспецсвязи.
В частности, системой защищенного доступа государственных органов к интернету:
- заблокировано 49 782 атаки разных видов, что на 31% меньше, чем на предыдущей неделе. Подавляющее большинство - сетевые атаки прикладного уровня (95%). Атаки типа "Brute-force" (4%);
- зафиксировано и заблокировано 18 DDoS-атак.
Системой обнаружения уязвимостей и реагирования на киберинциденты и кибератаки на объектах мониторинга зафиксировано 1 078 976 подозрительных событий (на 12% меньше, чем на предыдущей неделе):
- попыток получения прав пользователя - 43%;
- попыток получения прав администратора - 17%;
- нарушений корпоративной политики безопасности - 20%;
- подозрительного исполняющего кода - 8%;
- применение нестандартных протоколов - 5%.
Правительственной командой реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA в этот период зарегистрирован и обработан 6 471 киберинцидент.
Подавляющее большинство обработанных инцидентов принадлежит доменной зоне UACOM (около 99%). Основное количество инцидентов касается:
- распространения вредоносного программного обеспечения - 86%;
- фишинга - 13%.
Будь ласка, зачекайте...
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