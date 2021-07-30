"Укрзализныця" предупредила о задержке поездов из-за столкновения поезда с грузовиком в Полтавской области (обновлено)

АО "Укрзализныця" предупреждает о задержке поездов в направлении Харьков – Киев – Харьков из-за аварии, произошедшей в результате столкновения поезда и грузового трейлера на регулированном переезде около станции Решетиловка.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что инцидент произошел в 02:51, на месте аварии работает команда железнодорожников. Жертв нет, дежурную по железнодорожному переезду госпитализировали.

Позже движение около места аварии возобновили по парной колеи. Тем не менее, авария стала причиной задержек поездов.

По состоянию на 08:45 задерживаются поезда:

№85 Новоалексеевка – Львов (задержка 3 часа 50 минут);

№10 Мариуполь – Киев (2 часа 20 минут);

№126 Киев – Константиновка (2 часа);

№17 Харьков – Ужгород (2 часа);

№11 Новоалексеевка – Киев (2 часа);

№138 Хмельницкий – Лисичанск (1 час 30 минут);

№41 Днепр – Трускавец (1 час);

№58 Одесса – Ковель (1 час).

Позже в "Укрзализныце" сообщили, что по состоянию на 12:00 задерживаются следующие поезда: