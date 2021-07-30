СБУ нейтрализовала сеть интернет-агентов, призывавших к захвату власти

Киберспециалисты СБУ разоблачили сеть агитаторов, которые распространяли в соцсетях призывы к изменению государственной границы и захвата власти в Украине.

Как сообщает пресс-центр СБУ, "инструкции" для проведения информационно-подрывных операций через интернет, агитаторы получали от своих кураторов из РФ.

Отмечается, что во время обысков по местам проживания агентуры правоохранители обнаружили компьютерную технику и средства связи с доказательствами противоправной деятельности.

На Закарпатье разоблачили чиновника местного подразделения Госслужбы по чрезвычайным ситуациям на призывах к нарушению территориальной целостности нашего государства. Свои "публикации" он размещал в соцсетях. Ему сообщили о подозрении по ч.1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

На Киевщине заблокировали противоправную деятельность жителя Броваров, который использовал соцсети для пропаганды агрессивной войны.

В Одесской области разоблачен агент, который агитировал за изменения границ государственной границы и захват власти в Украине. Свой контент он распространял через интернет-ресурсы, подконтрольные главарям незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР".

На Львовщине разоблачили интернет-агитатора, который накануне празднования Дня крещения Киевской Руси-Украины распространял деструктивный контент. Содержание "публикаций" нарушало равноправие граждан и могло привести к дестабилизации общественно-политической обстановки в регионе.

В Винницкой области местный житель администрировал несколько антиукраинских сообществ в одной из социальных сетей. Агитатор призывал к насильственной смене власти и нарушению территориальной целостности Украины.