Прокуроры разоблачили трех таможенников на схеме уклонения от налогов на 7 миллионов

Правоохранители сообщили о подозрении трем государственным инспекторам одного из таможенных постов Гостаможни по факту служебной халатности (ст. 367 УКУ), которая понесла за собой ущерб госбюджету в 7 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, в период с 2018 по 2020 годы таможенники растаможивали товары общего употребления – фонари, которые завозились из-за границы, как товары военного назначения. Таким образом импортер избежал уплаты ввозной пошлины и налога на добавленную стоимость, поскольку товары военного назначения не подлежат налогообложению.

"Подозреваемые не проверили код классификации товаров и растаможивали товары по коду, который не соответствует определяющим товарным характеристикам Украинской классификации товаров внешнеэкономической деятельности. Такие действия привели к убыткам госбюджета на более 7 млн грн", – говорится в сообщении.

На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранения инспекторов от должностей. Досудебное следствие продолжается.