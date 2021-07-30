С начала работы рынка земли украинцы продали почти 3 тысячи участков, – Минагрополитики. ИНФОГРАФИКА
С начала запуска рынка земли 1 июля уже зарегистрирована 2 901 земельная сделка.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.
Кроме того, отмечается, что заявления для получения доступа к Государственному земельному кадастру подали 4 288 нотариусов. Всего заявлений – 4 806, из которых согласованы 4 242, в очереди на рассмотрение – 6, отказ получили – 558.
Отмечается, что общая площадь земельных участков, по которым зарегистрированы сделки, составляет 5 324 га.
Напомним, 1 июля в Украине официально стартовал рынок земли. До 2024 года покупать сельскохозяйственную землю смогут только граждане Украины с ограничением в 100 гектаров. Закон о рынке земли запрещает покупать землю иностранцам. Вопрос продажи земли лицам без украинского гражданства и иностранцам будет решаться только на общенациональном референдуме.
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