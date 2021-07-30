Мининфраструктуры намерено снизить отчисления прибыли АМПУ и госстивидоров в госбюджет до 30%

Министерство инфраструктуры Украины инициировало изменение дивидендной политики – снижение отчислений прибыли Администрации морских портов Украины и госстивидоров в госбюджет с 80% до 30%.

Об этом сообщил глава ведомства Александр Кубраков во время заседания Национального совета рефор, передает пресс-служба министерства.

По его словам, на обновление украинских портов в ближайшие пять лет необходимо около 17 млрд грн. Речь идет о стратегической инфраструктуре, развитие которой является ответственностью государства.

"В то время как портовая инфраструктура стран ЕС и других наших соседей дотируется государством, мы годами не только не поддерживали, но и забирали в госбюджет средства, которые должны направляться на поддержку и развитие инфраструктуры. Вседствие этого – степень изношенности портовой инфраструктуры достигла рекордных 80%. Поэтому мы инициировали смену дивидендной политики – снижение выплат от АМПУ и госстивидоров в госбюджет до уровня 30%, сейчас – это 80% от прибыли после уплаты всех налогов", – сказал Кубраков.

Министр уверен, что такие изменения позволят более чем на половину покрыть потребность в капитальных инвестициях, что даст толчок к развитию международной торговли и экономики в целом. Также Мининфраструктуры использует различные сценарии взаимодействия с инвесторами, наиболее приоритетным из которых является концессия.

По его словам, до конца года будет завершена передача в концессию ГП "Стивидорная компания "Ольвия" и ГП "Херсонский морской торговый порт". На данный момент реализация концессионного соглашения затруднена бюрократическими процедурами. Необходимо имплементировать международный опыт, чтобы упростить процесс передачи объектов концессии инвестору.

Также до конца года запланирован ряд мероприятий по модернизации ГП "Морской торговый порт "Южный" одновременно с завершением укладки и электрификации ж/д путей участка Черноморская – Береговая.

Помимо этого, идет строительство 5,3 км дороги, что объединит М-28 Одесса – Южный с Одесским морпортом. Кроме того, реализуются проекты развития портовой и ж/д инфраструктуры в портах Черноморск, Николаев и Мариуполь.