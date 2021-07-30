В Киеве 1 августа откроют центр массовой вакцинации на базе ТРЦ, – Минздрав

ТРЦ Blockbuster Mall в Киеве с 1 августа открывает центр массовой вакцинации против COVID-19, который будет работать каждый день без выходных.

Как сообщается, центр будет работать с 1 августа каждый день без выходных по графику с 11:00 до 21:00.

Записаться на вакцинацию могут все желающие в возрасте от 18 лет по телефону контакт-центра Минздрава: 0 800 60 20 19.

В центре будут прививать вакциной CoronaVac производства Sinovac Biotech.

"После прививки второй дозой вакцины у семейного врача можно получить международное свидетельство о вакцинации. Сейчас прививки вакциной CoronaVac является основанием для пересечения границы таких стран, как Австрия, Финляндия, Нидерланды, Испания, Греция, Словения, Болгария, Турция, Египет и некоторых других", - отмечается в сообщении.

На сегодняшний день работают уже более 360 центров во всех регионах Украины, из них 22 - в Киеве.