Экспорт украинского мороженого за пять лет увеличился в 1,5 раза

Экспорт украинского мороженого за четыре месяца 2021 года увеличился на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 2,3 тыс. тонн. В целом за последние пять лет экспорт увеличился в полтора раза – с 4,46 тыс. тонн в 2016 году до 6,74 тыс. тонн в 2020 году.

Об этом говорится в сообщении Госпродпотребслужбы.

Сегодня украинское мороженое экспортируется в более 50 стран мира. Больше всего продукта реализуется в Молдову, Китай, Израиль, Болгарию, Литву и Чехию. Вместе с тем в страны Евросоюза в текущем году экспортировано 1,08 тыс. тонн, или 46,8% от общего объема экспорта.

"Рост экспорта свидетельствует о высоком качестве украинской продукции, которая ценится как в Украине, так и за ее пределами. Приятно, что почти половина украинского экспорта мороженого приходится на страны ЕС, с которыми сегодня интенсифицируется торговля по многим торговым позициям", - отметила председательница Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая.

Объемы импорта мороженого в Украину колеблются в пределах 101-1031 тонн. Основными странами-импортерами выступают Франция, Молдова, Италия, Румыния, Польша, Словения, Литва и Латвия.

Ранее сообщалось, что Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины утвердило рекомендации для операторов рынка пищевых продуктов, в управлении которых находятся мощности по производству и обороту мороженого.