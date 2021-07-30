Потери экономики от возможного нового локдауна могут составить до 0,6% ВВП в месяц, – НБУ

Национальный банк Украины оценивает потери экономики от возможного локдауна из-за штамма "дельта" в 0,4-0,6% ВВП в месяц.

Об этом свидетельствует обновленный Инфляционный отчет НБУ, передает Интерфакс-Украина.

"Потери от возможного локдауна из-за распространения штамма "дельта" в Украине оцениваются в 0,6% годового ВВП в случае, если он продлится на протяжении месяца. В то же время в случае применения только карантина "красных" зон, потери сокращаются до 0,4% ВВП за каждый месяц дополнительных ограничений", – говорится в отчете.

Распространение новых мутаций коронавируса, в частности, варианта "дельта", угрожает очередной волной заболеваемости и усилением карантина в последующие месяцы.

При этом Нацбанк не изменил оценку влияния карантинных ограничений в первом полугодии 2021 года, поскольку реализовывался базовый сценарий: карантин "красных" зон во второй половине марта и апреле, а также смягчения ограничений с мая.

"Таким образом, влияние карантинных ограничений на годовой ВВП в первом квартале оценено в "минус" 0,2 п.п. (-0,2 п.п для январского и -0,1 п.п. для мартовского карантина, совокупное влияние на квартал меньше, чем сумма взносов, из-за округления), во втором квартале – "минус" 0,4 п.п., а в общее (вместе с январем и мартом) – около -0,6-0,7 п.п.", – отметил НБУ.