Украина за прошлый год сократила экспорт органической продукции на 30%

Украина в 2020 году сократила экспорт органической продукции на 30% по сравнению с 2019 годом – до 332 тыс. тонн, при этом увеличив выручку на 7,9% – до $204 млн.

Об этом сообщается в украинско-швейцарском исследовании органического рынка, обнародованного порталом organic.info, передает Интерфакс-Украина.

Ключевыми торговыми партнерами Украины в прошлом голу были Нидерланды, закупившие 97,4 тыс. тонн органической продукции на $29,5 млн, США (данные не указаны) и Германия (41,6 тыс. тонн на $27 млн). При этом наибольшее количество контрактов на поставку органической продукции в 2020 году было заключено с компаниями из Германии (43), Польши (38) и Нидерландов (26).

Всего Украина экспортирует данную продукцию в 40 стран мира, из которых на европейский регион пришлось 73% поставленной продукции (в 2019 году – 85%), Северную Америку – 24%, Азию – 3%.

По данным исследования, Украина поставляет около 80 наименований товаров органического происхождения, наиболее популярные – органические кукуруза, соя и пшеница.

Украина в 2020 году заняла 4 место по поставкам органической продукции в ЕС с долей 7,8%, поставив на этот рынок 217,2 тыс. тонн товаров на $116,7 млн, уступив Эквадору, Доминиканской Республике и Китаю.

"Расширяется экспорт в азиатские страны, в частности в Китай, Вьетнам, Индию и Японию Осуществлены также первые поставки органической продукции в Корейскую Республику и Мьянму", – говорится в отчете, проведенном в рамках швейцарско-украинского программы "Развитие торговли с высокой добавленной стоимостью в органическом и молочном секторе Украины".

Ранее сообщалось, что Верховная Рада отложила запуск сертификации органической продукции еще на три года.