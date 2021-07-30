"Нафтогаз" опроверг информацию о выплате премий правлению компании за первое полугодие

НАК "Нафтогаз Украины" опровергла информацию некоторых СМИ о якобы выплате премий правлению компании за январь-июнь 2021 года.

"Официально сообщаем, что наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" принял решение о выплате премий членам правления по итогам работы в первом полугодии 2021 года, однако пока такие премии компанией не выплачивались", – говорится в сообщении "Нафтогаза", передает Интерфакс-Украина.

При этом в НАК воздержались от комментариев относительно решения набсовета по выплате премий.

"НАК "Нафтогаз Украины" воздерживается от интерпретаций и толкований соответствующего решения наблюдательного совета", – сказано в сообщении.

Как сообщалось, по данным отчетности, НАК "Нафтогаз Украины" увеличил расходы на выплаты зарплат и премий руководству в 2020 году до 672 млн грн, по сравнению с 343 млн грн в 2019 году.

При этом члены правления компании, по данным СМИ, суммарно получили 610,1 млн грн вознаграждения. Из них больше половины якобы получил сам Коболев (347 млн грн). Его базовая часть вознаграждения составляла 6,3 млн грн, а еще 338 млн грн – премия, выплаченная в мае 2021 года.

Кроме того, около 170 млн грн премии в 2020 году за победу в Стокгольмском арбитраже в виде ОВГЗ получил нынешний глава "Нафтогаза" Юрий Витренко.

Напомним, "Нафтогаз Украины" по итогам работы в 2020 году получил убыток в размере 19 млрд грн. При этом, в декабре 2020 года Кабмин утвердил финансовый план НАК "Нафтогаз Украины" на 2020 год, предусматривающий получение чистой прибыли в размере 11,49 млрд грн, а также увеличение фонда оплаты труда больше чем в 2 раза.