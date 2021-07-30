Рынок украинских органических продуктов за прошлый год вырос на 3%

Внутренний рынок украинских органических продуктов в 2020 году возрос на 3% по сравнению с 2019 годом – до 709 млн грн ($26,4 млн по текущему курсу), всего реализовано 7,85 тыс. тонн произведенных в Украине продуктов органического происхождения.

Об этом сообщается в украинско-швейцарском исследовании органического рынка, обнародованного порталом organic.info, передает Интерфакс-Украина.

Большую часть реализованных в Украине товаров составила органическая молочная продукция – 5,08 тыс. тонн на 420 млн грн; крупы, мука, изделия из зерновых – 1,42 тыс. тонн (125 млн грн); овощи и фрукты – 0,66 тыс. тонн (25 млн грн); яйца –0,22 тыс. тонн (25 млн грн); соки и напитки – 0,14 тыс. тонн (10 млн грн).

По данным исследования, в 2020 году в Украине существенно возросло потребление органических яиц и масличных изделий, но уменьшилось потребление овощей и фруктов, консервированных продуктов и мороженого. Лидерами по росту стали специи и яйца: их потребление увеличилось соответственно в 6,5 раза и в 3,5 раза соответственно.

В исследовании напоминается, что в 2019 году площадь земель, занятых под выращивание с/х продукции выросло вполовину по сравнению с 2018 годом – до 468 тыс. га, в числе которых площадь земельных участков с подтвержденным органическим статусом – на 64%, до 384,53 тыс. га. При этом количество операторов органической продукции в стране в 2019 году сократилось на 3% по сравнению с 2018 годом – до 617, в числе которых количество с/х производителей таких товаров сократилось на 6,2% – до 470 компаний.

Ранее сообщалось, что Украина в 2020 году сократила экспорт органической продукции на 30% по сравнению с 2019 годом – до 332 тыс. тонн, при этом увеличив выручку на 7,9% – до $204 млн.