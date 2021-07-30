Объем грузовых ж/д перевозок между Украиной и Польшей за полгода вырос на 22%

За шесть месяцев 2021 года общий объем грузовых ж/д перевозок между Украиной и Польшей вырос на 22% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года - до 5,56 млн тонн. В общем объеме этих перевозок почти 73% составляет экспорт.

Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци" по итогам обсуждения сотрудничества.

По словам и.о. председателя правления АО "Укрзализныця" Ивана Юрика, уже сегодня наблюдается существенное увеличение грузовых железнодорожных перевозок между странами.

За первое полугодие 2021 года экспорт он вырос на 13,6% - до более 4 млн тонн. Больше всего железнодорожным транспортом в Польшу "Укрзализныця" экспортирует из Украины железную и марганцевую руду. Также Украина экспортирует, в частности, минстройматериалы, черные металлы и цветную руду.

Объем импортных перевозок между Украиной и Польшей в январе-июне этого года вырос на 98%, до 740,6 тыс. тонн, входящие, транзитные перевозки на 94%, до 40,2 тыс. тонн, исходящие - на 21,7%, до 734 тыс. тонн.

"Мы уже начали масштабные работы по электрификации участка Ковель-Изов-Госграница, что позволит значительно повысить объемы железнодорожных перевозок между нашими государствами", - подчеркнул Юрик.

Также стороны обсудили вопросы развития контейнерных перевозок между странами и осмотрели участок широкой колеи 1520, что пролегает в Волынской области из Украины в Польшу и позволяет поездам, не меняя тележек, заезжать на территорию соседней страны. За шесть месяцев 2021 года между странами было перевезено 27 757 контейнеров, что больше на 77,2% аналогичного периода прошлого года.