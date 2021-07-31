СНБО поручил Кабмину в случае необходимости принять кадровые решения по "Укрзализныце"
Совет национальной безопасности и обороны во время заседания в Краматорске рассмотрел меры по урегулированию проблемных вопросов АО "Укрзализныця".
Как сообщает пресс-служба Офиса президента, в финансово-хозяйственной деятельности компании наблюдаются опасные процессы с точки зрения нацбезопасности.
Как отметил секретарь СНБО Алексей Данилов, Совет принял протокольное поручение правительству разобраться с состоянием дел и в случае необходимости – принять, в том числе, кадровые решения.
"В частности, Кабинет министров должен неотложно созвать общие сборы АО "Укрзализныця" и рассмотреть вопрос приведения тарифов на грузоперевозки в пределах Украины к экономически обоснованному уровню; обеспечения бесперебойной поставки электроэнергии; внедрения программ восстановления инфраструктуры и ремонта тягового подвижного состава; увеличение транзита и другое", – говорится в сообщении.
В то же время, как сообщает Экономическая правда, СНБО инициируют введение временного руководства "Укрзализныци" на период избрания председателя правления и формирования полноценных органов управления общества с соблюдением всех требований действующего законодательства Украины и стандартов ОЭСР. Об этом говорится в документе к заседанию Совета нацбезопасности, который есть в распоряжении издания.
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