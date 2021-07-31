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СНБО поручил Кабмину в случае необходимости принять кадровые решения по "Укрзализныце"

СНБО поручил Кабмину в случае необходимости принять кадровые решения по

Совет национальной безопасности и обороны во время заседания в Краматорске рассмотрел меры по урегулированию проблемных вопросов АО "Укрзализныця".

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, в финансово-хозяйственной деятельности компании наблюдаются опасные процессы с точки зрения нацбезопасности.

Как отметил секретарь СНБО Алексей Данилов, Совет принял протокольное поручение правительству разобраться с состоянием дел и в случае необходимости – принять, в том числе, кадровые решения.

"В частности, Кабинет министров должен неотложно созвать общие сборы АО "Укрзализныця" и рассмотреть вопрос приведения тарифов на грузоперевозки в пределах Украины к экономически обоснованному уровню; обеспечения бесперебойной поставки электроэнергии; внедрения программ восстановления инфраструктуры и ремонта тягового подвижного состава; увеличение транзита и другое", – говорится в сообщении.

В то же время, как сообщает Экономическая правда, СНБО инициируют введение временного руководства "Укрзализныци" на период избрания председателя правления и формирования полноценных органов управления общества с соблюдением всех требований действующего законодательства Украины и стандартов ОЭСР. Об этом говорится в документе к заседанию Совета нацбезопасности, который есть в распоряжении издания. 

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Джерело:  Офис президента
Кабмін (7840) РНБО (518) Укрзалізниця (4836)


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СНБО поручил Кабмину в случае необходимости принять кадровые решения по "Укрзализныце" - Цензор.НЕТ 4690
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01.08.2021 08:15 Відповісти

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