Пункт пропуска на границе с Венгрией временно приостанавливал работу из-за непогоды (обновлено)

Международный пункт пропуска "Лужанка – Бурегшурань", расположенный на украино-венгерской границе, приостанавливал работу 1-2 августа.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

"Приостановка пропускных операций связана с отсутствием электроснабжения вследствие бурана, который пронесся вчера на Закарпатье", – говорится в сообщении.

Около 14:00 Госпогранслужба Украины сообщила, что работа пункта пропуска возобновлена.

"Пограничники Мукачевского отряда привлекли дополнительный персонал для обеспечения осуществления пропускных операций и развернули автоматизированный подвижный комплекс Гарт-1 П. В настоящее время перед пунктом пропуска на выезд из Украины прибыли около 60 автомобилей и несколько десятков человек, которые направляются в пешем порядке. Их пропуск пока осуществляется в штатном режиме", – сказано в сообщении на сайте ведомства.