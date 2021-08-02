"Газпром" отказался от дополнительных мощностей для транзита газа через Украину на четвертый квартал

Российский "Газпром" не стал бронировать дополнительные твердые транзитные мощности через Украину на четвертый квартал 2021 года; была выставлена мощность в объеме 9,8 млн куб. м в сутки.

Об этом свидетельствуют итоги аукциона на платформе бронирования GSA Platform, передает Интерфакс-Украина.

Кроме того, "Газпром не стал бронировать транзитные мощности газопровода "Ямал-Европа" через Польшу на четвертый квартал, а также на первые три квартала 2022 года поквартально.

На него были выставлены твердые транзитные мощности на 89 млн куб. м в сутки.

У "Газпрома" на 2021 год действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 млрд куб. м - это 109 млн куб. м в сутки; 15 млн куб. м твердых мощностей забронировано дополнительно на аукционе 19 июля - всего 124 млн куб. м в сутки. В июле концерн прокачивает через Украину в среднем по 124 млн куб. м в сутки, полностью выбирая забронированный объем.

Ранее "Газпром" вновь отказался бронировать дополнительную прерываемую транзитную мощность через Украину на август.

Также в этом году "Газпром" не бронировал прерываемые мощности – так было с аукционами на май, июнь и даже на июль, несмотря на плановые ремонты на главных экспортных магистралях концерна: "Северный поток" и "Ямал-Европа". Но концерн не стал увеличивать бронирование украинских мощностей, а компенсировал выпадающий транзит отбором газа из хранилищ в Европе.

Собеседники БЦ на рынке газа утверждают, что таким образом российский монополист заинтересован поддерживать высокие цены на газ в Европе путем создания искусственного дефицита газа.