"Газпром" отказался от дополнительных мощностей для транзита газа через Украину на четвертый квартал
Российский "Газпром" не стал бронировать дополнительные твердые транзитные мощности через Украину на четвертый квартал 2021 года; была выставлена мощность в объеме 9,8 млн куб. м в сутки.
Об этом свидетельствуют итоги аукциона на платформе бронирования GSA Platform, передает Интерфакс-Украина.
Кроме того, "Газпром не стал бронировать транзитные мощности газопровода "Ямал-Европа" через Польшу на четвертый квартал, а также на первые три квартала 2022 года поквартально.
На него были выставлены твердые транзитные мощности на 89 млн куб. м в сутки.
У "Газпрома" на 2021 год действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 млрд куб. м - это 109 млн куб. м в сутки; 15 млн куб. м твердых мощностей забронировано дополнительно на аукционе 19 июля - всего 124 млн куб. м в сутки. В июле концерн прокачивает через Украину в среднем по 124 млн куб. м в сутки, полностью выбирая забронированный объем.
Ранее "Газпром" вновь отказался бронировать дополнительную прерываемую транзитную мощность через Украину на август.
Также в этом году "Газпром" не бронировал прерываемые мощности – так было с аукционами на май, июнь и даже на июль, несмотря на плановые ремонты на главных экспортных магистралях концерна: "Северный поток" и "Ямал-Европа". Но концерн не стал увеличивать бронирование украинских мощностей, а компенсировал выпадающий транзит отбором газа из хранилищ в Европе.
Собеседники БЦ на рынке газа утверждают, что таким образом российский монополист заинтересован поддерживать высокие цены на газ в Европе путем создания искусственного дефицита газа.
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топ-автор
В России латентно угрожают украинской ГТС взрывами
2 години тому
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0 https://site.ua/alexander.kovalenko/v-rossii-latentno-ugrozayut-ukrainskoi-gts-vzryvami-i0rzex2#/comments/facebook 0
А вот и нескрываемые угрозы украинской ГТС пошли…
Я неоднократно отмечал, что даже если трубопровод Северный поток-2 будет запущен, украинская ГТС не лишится транзита. Это обусловлено как https://sprotyv.info/analitica/severnyj-potok-2-tak-li-strashen-chert-kak-ego-maljujut показателями экспорта российского газа в Европу в период холодных зим, так и ограничениями, наложенными на российскую трубу энергетическими директивами ЕС .
Но, похоже, россияне нашли выход из положения в вопросах энергетических директив, ограничивающих поставки в ЕС российского газа на 50% от их максимального объёма.
Так, ведущий эксперт ФНЭБ и финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович отметил, что если на украинской ГТС начнутся аварии, то Европа вынуждена будет открыть Северный поток-2 на все 100%.
Что же это, если не анонс диверсий на украинской ГТС?
Что самое интересное, инфраструктура на украинской ГТС сейчас находится в куда лучшем состоянии, чем в самой РФ, где взрывы на газопроводах не редкость, а обыденность. Важен ещё один момент. Даже если Северный поток-2 будет открыт на все 100%, это не обеспечит полноценного обеспечения заказчиков необходимым количеством газа, в случае холодной зимы (например, как в 2018 году). С другой стороны это вынудит все российские трубопроводы работать на максимальной пропускной способности, что значительно повысит их износ и вероятность ЧП.
То есть, палка о двух концах. Устраивая диверсии на украинской ГТС, россияне могут вынудить европейцев дать «Северному потоку-2» «зелёный свет» на полный объём. Но это всё равно не компенсирует транзит через Украину, но в разы повысит риски ЧП на и без того изношенной инфраструктуре РФ, что уже приведёт к росту аварий в самой России.
Если коротко, то лучше им от угроз к действиям не переходить, себе же дороже будет. Но, как известно, в России редко когда руководствовались здравым смыслом, логикой и рационализмом, а потому, будет, скорее всего, именно так как я описал выше.