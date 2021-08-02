"Нафтогаз" отказался продлить контракт с главой своей компании по поставкам газа населению

Контракт с директором ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" Максимом Рабиновичем завершился и не был продлен.

Об этом сообщил директор по интегрированным коммуникациям "Нафтогаза" Максим Белявский, передает Интерфакс-Украина.

При этом как директор дивизиона "Розничная торговля" Рабинович "находится на больничном.

Согласно данным реестра Министерства юстиции, временно исполняющим обязанности директора ООО "ГК "Нафтогаз Украины" на сегодня является Сергей Беляев, который до последнего времени занимал должность финансового директора компании.

Как сообщалось, Максим Рабинович возглавил "ГК "Нафтогаз Украины" в конце июля 2019 года.

До прихода в "Нафтогаз" работал на разных должностях в концерне "Нико", "Киевэнерго", ДТЭК, "Новой Поште" и "Укрпоште".

ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" – национальный поставщик природного газа для населения, среднего и малого бизнеса, входящий в группу "Нафтогаз".

Напомним, Кабинет министров на внеочередном заседании 28 апреля уволил главу НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева, назначив на эту должность Юрия Витренко в обход решения наблюдательного совета. Для этого Кабмин с 28 апреля прекратил полномочия независимых членов набсовета, сменил главу компании, а затем переизбрал действующий состав набсовета "Нафтогаза" в том же составе, но уже с 30 апреля.

Эту схему раскритиковал ЕС и крупнейшие кредиторы Украины, а Госдеп обвинил Кабмин в манипулировании правилами и пренебрежении к системе корпоративного управления в госкомпаниях, создание которой было одним из условий сотрудничества с МВФ.

Сам Витренко расказал, что возглавить "Нафтогаз" ему предложил президент Владимир Зеленский, а окончательно вопрос решался в считанные часы и заявление на должность пришлось писать уже во время назначения.