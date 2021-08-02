Объем неработающих кредитов в банках сократился с начала года на 25 миллиардов, – НБУ

Объем неработающих кредитов (NPL) в украинских банках за первое полугодие 2021 года уменьшился на 25 млрд грн, а их доля сократилась на 3,8 процентного пункта – с 41% до 37,2%.

Как сообщает пресс-служба Национального банка (НБУ), это лучший показатель с начала 2017 года, когда объем NPL начал определяться по обновленной методологии.

"Качество кредитных портфелей улучшилась в банках всех групп. Лучшая динамика наблюдается у банков с иностранным капиталом. Доля NPL у банков с частным украинским капиталом впервые сократилась до уровня ниже 12% и является лучшей среди всех групп", – отмечается в сообщении.

В то же время государственные банки с начала года сократили объем неработающих кредитов почти на 15 млрд грн, однако они до сих пор аккумулируют более 70% NPL-портфеля банковского сектора.

"Государственные банки продолжают реализацию планов по снижению NPL, принятых Советом по финансовой стабильности. Это является необходимым условием для повышения их инвестиционной привлекательности и одним из структурных маяков программы сотрудничества Украины с МВФ", – добавили в Нацбанке.

Как сообщалось, по итогам 2020 года кредитный портфель украинских банков сократился на 4,4% – до 1,05 трлн грн, в том числе объем неработающих кредитов (NPL) – на 18,9%, до 430,371 млрд грн.