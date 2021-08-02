Бизнес прогнозирует подорожание продукции и услуг, – опрос Нацбанка

Бизнес в июле сохранил положительные оценки экономического состояния своих предприятий и перспектив деятельности на фоне продолжения карантинных ограничений.

Об этом свидетельствует индекс ожиданий деловой активности, который Национальный банк Украины рассчитывает ежемесячно. За июль 2021 года он составил 50,8 по сравнению с 51,6 в июне.

Отмечается, что оживление инвестиционной деятельности, рост потребительского спроса, благоприятная внешняя конъюнктура, смягчения карантинных ограничений и ускорение темпов вакцинации положительно влияли на ожидания предприятий всех секторов экономики.

Также предприятия строительства второй месяц подряд оптимистичнее других секторов оценивали свои результаты на фоне сезонного оживления деятельности по строительству дорог и автострад, а также увеличения инвестиционного спроса на жилые и нежилые здания. В июле секторальный индекс составил 55.6 по сравнению с 58.1 в июне. Респонденты сохраняют высокие оценки по объему строительства и новых заказов, а также значительно улучшили ожидания по увеличению численности работников.

Кроме того, предприятия промышленности третий месяц подряд оптимистично настроены относительно экономических перспектив своих предприятий: в июле секторальный индекс составил 51.9 по сравнению с 52.5 в июне.

Респонденты прогнозируют рост объемов произведенной продукции, новых заказов на продукцию, в том числе экспортных. В то же время усилились пессимистические оценки по запасам сырья и материалов.

Однако предприятия сферы услуг несколько ослабили оптимистические настроения относительно собственных экономических перспектив: секторальный индекс в июле снизился до 50.1 с 52.3 в июне. Респонденты сдержанно оценивают рост объемов предоставленных услуг, новых заказов и услуг в процессе выполнения. В то же время впервые после сентября 2020 года ожидается увеличение численности работников.

При этом ожидания предприятий торговли по собственной экономической деятельности хотя и улучшились по сравнению с предыдущим месяцем, однако еще не достигли нейтрального уровня: секторальный индекс в июле вырос до 49.7 с 48.2.

Респонденты оптимистично настроены относительно объема товарооборота и закупки товаров для продажи.

Однако, на фоне высоких ожиданий относительно роста цен на сырье и материалы, предприятия всех секторов экономики прогнозируют подорожание собственной продукции или услуг.

Оценки по занятости зависят от сектора, в котором работают предприятия: увеличения численности работников ожидают предприятия строительства и сферы услуг, зато респонденты промышленности и торговли пока сохраняют пессимизм в этом вопросе.

В опросе приняло участие 313 предприятий.