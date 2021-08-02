Россия ввела экспортную пошлину на металлы для борьбы со сверхдоходами металлургов

С 1 августа в России вступили в силу временные экспортные пошлины на черные и цветные металлы.

Пошлины будут состоять из базовой ставки 15% и специфического компонента, величина которого рассчитывается в зависимости от вида металла (для цветных металлов) или степени переработки продукции (для чёрных металлов) с учетом динамики мировых цен по итогам пяти месяцев 2021 года, передает Интерфакс-Украина.

Минимальная экспортная пошлина на плоский горячекатаный прокат, сортовой прокат и арматуру составляет $115, холоднокатаный прокат – $133, нержавеющую сталь и ферросплавы – $150 за тонну. Железорудные окатыши и концентрат под действие пошлины не подпадают, она распространяется только на горячебрикетированное и прямовосстановленное железо (ставка – 15%, но не менее $54 за тонну).

Минимальная экспортная ставка на медь составляет $1226, никель – $2321, алюминий – $254.

Пошлины будут действовать только при экспорте за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

За два торговых дня после объявления о намерении ввести экспортные пошлины капитализация крупнейших российских металлургов упала на 2-9%.

Экспортная пошлина была введена властями РФ с целью изъятия дополнительных доходов металлургов от благоприятной рыночной конъюнктуры. По оценке первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова, металлурги, получив доходы при продаже продукции подрядчикам по гособоронзаказу и государственным инфраструктурным проектам, должны вернуть в бюджет около 20-25% "сверхприбылей". В бюджет в итоге должны поступить 113-114 млрд рублей от пошлин на черные металлы и на 50 млрд рублей – от пошлин на цветные металлы.

Как сообщалось, в мае президент Владимир Зеленский назвал необходимым повышение ренты на добычу железной руды из-за резкого роста мировых цен, что позволяет собственникам рудных компаний получать сверхприбыли.

Однако принятие соответствующего законопроекта №5600, рассмотрение которого ожидалось в июле, отложено.

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