Глобальный поставщик запчастей с офисами в Украине готовит IPO на $12 миллиардов

Международная компания Autodoc, которая занимается продажей автомобильных запчастей, готовится выйти на биржу во Франкфурте.

Ожидаеттся, что капитализация компании составит около 10 млрд евро ($11,9 млрд), передает ain.ua.

Подготовкой IPO занимаются банки Goldman Sachs и JP Morgan Chase & Co.

Когда именно состоится выход на биржу – пока не сообщается. Об IPO Autodoc стало известно от близких к компании источников. В будущем, ближе к старту процесса, оценка компании и стоимость акций может измениться – это будет зависеть от конъюнктуры рынка.

По данным издания, подготовка к выходу на биржу началась в апреле 2021 года. Решение провести размещение на бирже во Франкфурте – нетипичное. Чаще всего международные технологические компании выбирают Лондон или Нью-Йорк. Одна из возможных причин — страна происхождения Autodoc, которая была основана в 2008 году в Берлине.

Компанию Autodoc называют "Amazon для автомобилей". На платформе размещено более 3,7 млн деталей для легковых и грузовых автомобилей. По итогам 2020 года компания продала 39 млн товаров на почти $1 млрд. В планах на 2021 год — вырасти еще как минимум на 25% по выручке.

Cейчас компания оперирует в 27 странах мира. Основали Autodoc Макс Вегнер и Алексей Ердле, еще один партнер — Виталий Кунгель.

У компании есть офисы в Германии, Молдове, Польше и Украине. Всего – более 4000 сотрудников, четверть — работает в Украине. Офисы компании есть в Киеве, Харькове и Одессе. Именно в последнем городе недавно открыли большой офис, способный принять порядка 1000 человек.

В Украине Autodoc работает с 2017 года, именно украинский офис считается одним из основных, здесь, в том числе, сосредоточена разработка.